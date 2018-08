24. August 2018, 19:23 Uhr Bundespräsident in Brandenburg Was das Land zusammenhält

Bundespräsident Steinmeier reist durch Brandenburg, mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Demokratie zu stärken.

Das Staatsoberhaupt spricht seit Monaten davon, dass durch Brüche und Entfremdung etwas "ins Rutschen geraten" sei in Deutschland.

Auf seiner Reise unter dem Motto "Land in Sicht" fährt er dorthin, wo er große Baustellen, aber auch Antworten auf die Gefahren ausgemacht hat.

Von Stefan Braun , Tantow

Der Name ist Programm. "Abenteuerland" steht über der Kindertagesstätte. Zwei Erzieherinnen stehen stolz mit ihrer kleinen Gruppe im Garten. Singend empfangen sie den Bundespräsidenten. Hier kann man klettern und Purzelbäume schlagen, raufen und Spaß haben. Vor allem aber kann man im "Abentuerland" etwas erleben, das man fast nicht mehr für möglich gehalten hätte im politischen Klima des Jahres 2018: dass offene Grenzen für Menschen ein Segen sein können.

Es ist nicht lange her, da stand die Kita, da stand das Dorf an der deutsch-polnischen Grenze und die gesamte Gegend vor dem Ende. Abwanderung, sinkende Geburtenraten, ein schleichendes Aussterben. Dann kamen Menschen aus Polen und haben der Region die Zukunft gerettet. Weil sie die deutsche Seite als lebenswert entdeckten, hatte die Kita plötzlich genügend Kinder und die Schulen wieder genügend Schüler. Aus der drohenden Schließung wurde Wachstum; aus elf Kindern 2011 sind heute fast 80 geworden.

Für Frank-Walter Steinmeier sind das Beispiele, die er sehen, vor allem aber anderen unbedingt zeigen möchte. "Meine Währung heißt Aufmerksamkeit schaffen", sagt der Präsident. "Hier hat eine Gemeinde aus einer Randsituation einen Vorteil gemacht und es geschafft, den rückläufigen Trend umzukehren."

Das Staatsoberhaupt ist mal wieder auf Reisen. Das kann für einen, der als Außenminister immerzu unterwegs war, eigentlich nichts Neues bedeuten. An diesem Freitag aber führt ihn sein Weg nicht zu den Krisenregionen der Welt draußen. Sein Besuch im östlichen Brandenburg ist den Baustellen im eigenen Land gewidmet. Schon am Tag seiner Nominierung im November 2016 hatte Steinmeier angekündigt, sich angesichts von wachsendem Hass und steigender Politikfeindlichkeit um die Gefahren für die Demokratie zu kümmern. Nun, nach anderthalb Jahren im Amt und den obligatorischen Besuchen in allen Bundesländern soll dieses Kümmern noch einmal ganz anders in den Vordergrund rücken.

Steinmeier fürchtet um den Bestand der demokratischen Werte, er spricht seit Monaten davon, dass durch Brüche und Entfremdung etwas "ins Rutschen geraten" sei in Deutschland. Und weil er als Ursache dafür auch die auseinanderdriftenden Lebenswelten zwischen Stadt und Land ausgemacht hat, fährt er unter der Überschrift "Land in Sicht" dorthin, wo er große Baustellen, aber auch Antworten auf die Gefahren ausgemacht hat. In Tantow sagt er, natürlich sei "das Leben hier anstrengender und die politische Lage schwieriger". Umso wichtiger sei es zu zeigen, dass es kein gottgegebenes Schicksal sei, auf dem Land abgehängt zu werden. "Man kann etwas dagegen machen."

Sorge um Demokratie ist bei Steinmeier keine billige Floskel

So simpel der Satz klingt, so wichtig ist ihm die Botschaft. Sorge um Demokratie ist bei Steinmeier keine billige Floskel, sondern echte Angst, dass immer mehr Menschen sich vom demokratischen System abwenden könnten. Alle Demokraten hätten deshalb "mit oder ohne AfD ein tiefes Eigeninteresse, sich um Räume zu kümmern, in denen Menschen abgehängt sind oder sich auch nur abgehängt fühlen."

"Ich verstehe mein Land nicht mehr" - auf dieses Zitat vieler Gesprächspartner verwies Steinmeier am Tag der Einheit 2017, um zu erläutern, was ihm mit die meisten Sorgen bereitet. Mal sei es eine Frau, die sich vor dem Hass rechter Demonstranten fürchtet; mal ein Ostdeutscher, der das Gefühl hat, dass sich Politik um alles Mögliche, aber schon lange nicht mehr um ihn kümmert. Zu den Menschen gehen, ihnen zuhören, ihr Leben und ihre Erzählungen aufnehmen - das sei die große Aufgabe. Denn: "Verstehen und verstanden werden - das braucht jeder, um sein Leben selbstbewusst zu führen."

Wie Selbstbewusstsein wächst, kann Steinmeier in Tantow mehrfach studieren. Bei der freiwilligen Feuerwehr des Ortes begegnet er mehreren Frauen, die von ihrem Engagement erzählen. Eine junge Polin, Anfang dreißig, berichtet, wie sie in Polen mit der Feuerwehr nichts am Hut hatte, aber in Tantow unbedingt mitmachen wollte. "Ich will was mit den Menschen machen, ich will besser Deutsch lernen, ich will dazugehören." Die Welt ist nicht überall so schön wie an diesem Vormittag in diesem kleinen Ort an der deutsch-polnischen Grenze. Aber der Bundespräsident freut sich trotzdem. "Hier haben sich Menschen in einer schwierigen Lage eine neue Zukunft gegeben."

Dabei gibt sich Steinmeier, der mit seiner Frau Elke Büdenbender unterwegs ist, alle Mühe, nicht naiv zu erscheinen. "Es bringt nichts, das Leben hier zu idealisieren. Und es bringt nichts, die Menschen abzuschreiben." Steinmeier will ein Kümmerer sein, der nicht nur ein Ohr, sondern hie und da auch gute Beispiele als Gegengift im Gepäck hat. Also schaut er sich in Templin neue Ideen für die Versorgung mit Ärzten an und studiert in Prenzlau ein neues Nahverkehrskonzept. Auch die nächsten Reisen stehen schon fest. Demnächst wird er in den Pfälzer Wald im Westen und nach Görlitz im äußersten Osten aufbrechen.

So ausgewogen das wirkt und so sehr er sich dagegen wehrt, die AfD als rein ostdeutsches Phänomen zu bewerten, so wahrscheinlich ist doch, dass ihn Ostdeutschland besonders beschäftigt. Vor Wochen erklärte er bei einem Auftritt: "Ostdeutsche haben nach der Wiedervereinigung Brüche erlebt, wie sie meine Generation im Westen nie kannte." Trotzdem sei das nie ins gemeinsame Gedächtnis eingedrungen. "Ich finde, es ist an der Zeit, dass sich das ändert." Eines allerdings könnte ihm diesen Versuch schwer machen: die Art, wie er unterwegs ist. Streng bewachte Kolonne, lauter schwarze Limousinen. Irgendwie wirkt das genau wie jenes Raumschiff Berlin, das er mit dieser Reise verlassen wollte.