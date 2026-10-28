Sicher ist bisher nur eines: Am 30. Januar 2027 wird die Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten oder sogar erstmals eine Bundespräsidentin wählen. Einen offiziellen Vorschlag aber gibt es bisher nicht. Die CDU nimmt für sich in Anspruch, jemanden zu benennen. Doch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz lässt sich Zeit. Erst nach dem 9. November will er einen Vorschlag präsentieren, aber vorher noch mit SPD und Grünen reden. Dabei hat die CSU längst die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner offensiv als gute Wahl angepriesen. Aus der CDU werden dagegen immer neue Namen genannt. Natürlich sind auch Männer im Gespräch, etwa der frühere Innenminister Thomas de Maizière (CDU) oder der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, der auch mal CDU-Politiker war. Die SZ porträtiert hier aber vorerst nur die vier derzeit aussichtsreichsten Kandidatinnen: