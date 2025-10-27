Es ist Berlin ungewöhnlichster Umzug. Weil Bellevue renoviert werden muss, zieht Frank-Walter Steinmeier an den Bahnhof. Aber was muss alles mit, wenn ein Staatsoberhaupt die Adresse wechselt?

Wer Frank-Walter Steinmeier kennt, weiß, dass in diesen Wochen eine besonders schwere Aufgabe auf ihn zukommt. Er muss Bücher aussortieren. Denn der Bundespräsident zieht bald um, und wenn möglich, soll bitte nicht alles mit, wie im normalen Leben. Doch Steinmeier wäre nicht Steinmeier, wenn er nicht alle vorsortierten Bücher noch einmal kontrolliert und nicht wenige davon zurück in die Kisten legt, die mit umziehen sollen. Immerhin: Werke etwa zum Prunk französischer Könige soll er für entbehrlich halten.