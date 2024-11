Von Georg Ismar

Einen kleinen Augenblick lang hat Frank-Walter Steinmeier überlegt, alles abzusagen. Dann dachte sich der Bundespräsident, eigentlich passe so eine Veranstaltung gerade zu diesem Tag. Gerade jetzt müsse der Kampf um Freiheit und Demokratie gewürdigt werden. Und so betreten um kurz vor elf am Vormittag einige der Mutigen von damals das Schloss Bellevue. In den opulenten Sälen sind eigens Transparente von 1989 aufgehängt worden. Im Salon Luise ist neben einem edlen Teakholztisch das Banner „Demokratie – jetzt oder nie!“ zu bewundern. Unter Kronleuchtern kann man lesen: „Freie Wahlen woll’n wir sehen – bevor wir von der Straße gehen.“