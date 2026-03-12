Zum Hauptinhalt springen

BundespräsidentSteinmeier verteidigt seine zurückhaltende Präsidentschaft

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hofft, dass von ihm mehr in Erinnerung bleibt als ein bestimmtes Wort oder ein Satz wie bei seinen Vorgängern.
„Keine Polarisierungsagentur“: Der Bundespräsident hat ein Interview gegeben, das sich bereits wie eine Bilanz seiner Jahre im Schloss Bellevue liest. Und wie eine Rechtfertigung.

Von Robert Roßmann, Berlin

Die Amtszeit des Bundespräsidenten endet zwar erst in einem Jahr. Bisher hat Frank-Walter Steinmeier auch nicht angefangen, die Zahl seiner Termine zu reduzieren. Am Montag bricht er zum Beispiel zu einer Reise nach Panama, Guatemala und Mexiko auf. Trotzdem hat Steinmeier jetzt ein Interview gegeben, das sich bereits wie eine Bilanz seiner Amtszeit liest. Und in Teilen auch wie eine Rechtfertigung.

