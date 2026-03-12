Die Amtszeit des Bundespräsidenten endet zwar erst in einem Jahr. Bisher hat Frank-Walter Steinmeier auch nicht angefangen, die Zahl seiner Termine zu reduzieren. Am Montag bricht er zum Beispiel zu einer Reise nach Panama, Guatemala und Mexiko auf. Trotzdem hat Steinmeier jetzt ein Interview gegeben, das sich bereits wie eine Bilanz seiner Amtszeit liest. Und in Teilen auch wie eine Rechtfertigung.