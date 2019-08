Cammin (dpa/mv) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Besuche in Mecklenburg-Vorpommern fort. Nach seiner Visite bei der Hanse Sail und bei der Marine in Rostock vor eineinhalb Wochen und der in der Jugendhaftanstalt Neustrelitz am Donnerstag wird er am Dienstag in einer Woche bei der Luftwaffe in Cammin/Prangendorf (Landkreis Rostock) erwartet. Dort will Steinmeier sich über die Aufgaben und Fähigkeiten der Flugabwehrraketengruppe 21 informieren, wie die Luftwaffe am Montag mitteilte.