Berlin (dpa/sn) - Der Mathematiker Rainer Gebhardt ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für sein Engagement im Bildungsbereich mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Gebhardt ist Gründer und Vorsitzender des Adam-Ries-Bundes, der im Erzgebirgskreis an das Schaffen des gleichnamigen Mathematikers erinnert. Insgesamt zeichnete der Bundespräsident am Mittwoch 13 Frauen und 11 Männern aus allen Bundesländern unter dem Motto "Engagement bildet" aus. Anlass war der Tag des Ehrenamts.

Gebhardt habe das Museum in Annaberg-Buchholz über das Leben und Werk des Rechenmeisters Ries zu einem kulturellen Bildungs- und Lernort gemacht, lautete die Begründung für die Auszeichnung. Der Bund organisiert darüber hinaus Kolloquien zur Mathematik der frühen Neuzeit und ist Träger eines Mathe-Wettbewerbs für Schüler.

"Jeder Einzelne von Ihnen tut etwas für den Zusammenhalt in unserem Land", sagte Steinmeier, bevor er den Ausgezeichneten den Verdienstorden überreichte. "Gerade in einer Zeit, in der viele das Gefühl haben, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft schwindet", sei die Arbeit der Ordensträger besonders wichtig.