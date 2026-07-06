Bei den unerlaubten Einreisen nach Deutschland zeigt sich in diesem Jahr bislang ein deutlicher Rückgang. Im ersten Halbjahr stellte die Bundespolizei 24 329 unerlaubte Einreisen fest – das waren 22 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025, wie die Behörde mitteilte. Von Januar bis Juni des Jahres 2023 wurden 45 338 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt. An allen deutschen Landesgrenzen gibt es seit dem 16. September 2024 wieder Grenzkontrollen bei Einreisen, zuvor war das bereits teilweise der Fall. Das Bundesinnenministerium hatte die Ausweitung angeordnet, um die Zahl der unerlaubten Einreisen stärker einzudämmen. Im Juni dieses Jahres stellte die Bundespolizei 3290 unerlaubt eingereiste Personen fest. Das ist die niedrigste Zahl für einen Juni seit 2021, wie aus den Angaben der Behörde hervorgeht. Der Rückgang im Vergleich zum Juni 2025 beträgt 42 Prozent.