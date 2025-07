Ausgerechnet im Sommer, wenn besonders viele Menschen über das Mittelmeer fliehen, zieht die Bundespolizei dort Personal ab. Das löst Irritationen aus. Denn zugleich fordert die Bundesregierung einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen.

Von Markus Balser, Berlin

Der Einsatz der Bundespolizei in der griechischen Ägäis hat schon Tradition. Seit 2016 sind beinahe ständig rund 20 Beamte vor Ort, entsandt von der Bundespolizei See. Zuerst waren die Beamten auf Kontroll- und Streifenbooten vor der Insel Samos eingesetzt. Im März 2023 wurden sie zur Insel Leros in der Nähe der Türkei verlegt. Das Ziel immer: Patrouillen im Rahmen einer Mission der EU-Agentur für Grenz- und Küstenwache, Frontex, im Mittelmeer.