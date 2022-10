In keinem anderen Bundesland gibt es mehr eine große Koalition. Alle Parteien schauen deshalb gespannt darauf, welche Konstellation die Wähler nun vorziehen - und was das für Berlin bedeutet.

Von SZ-Korrespondenten

Die Landesregierung in Niedersachsen ist inzwischen ein Solitär: In Hannover regiert die letzte große Koalition Deutschlands. An diesem Sonntag könnte auch dieses Bündnis ein Ende finden. Aber nicht nur deshalb schauen sie in Berlin mit Spannung nach Hannover. Denn das Wahlergebnis wird Auswirkungen auf alle Bundesparteien haben.

CDU

Für Friedrich Merz und seine CDU ist es in diesem Jahr bisher nicht schlecht gelaufen. Im Bund liegt die Union in den Umfragen wieder klar auf Platz eins. Und die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein endeten mit Triumphen für die CDU-Ministerpräsidenten. Dass sich die Partei nach dem Desaster bei der Bundestagswahl so schnell erholt, hatten auch die größten Optimisten im Konrad-Adenauer-Haus nicht zu hoffen gewagt. "Die CDU ist zurück in Deutschland", sagt Merz. Doch an diesem Sonntag dürfte der Aufschwung einen Dämpfer bekommen. Die CDU hat die Landtagswahl in Niedersachsen auch zu einer Abstimmung über die Bundespolitik erklärt. Eine Zweitstimme für die niedersächsische CDU sei "auch eine Zweitstimme für die CDU in ganz Deutschland", sagt Merz. Damit könne die Union ihren "Führungsanspruch in Deutschland am nächsten Sonntag unterstreichen". Glaubt man den Umfragen, wird am Sonntag aber nichts dergleichen unterstrichen.

Selbst wenn es der CDU doch noch gelingen sollte, vor der SPD zu landen, hätte ihr Spitzenkandidat Bernd Althusmann nur geringe Chancen, Ministerpräsident zu werden. Auch in der Union wissen sie, dass sich Niedersachsens Grüne eher für Rot-Grün als für Schwarz-Grün entscheiden würden. Im Moment ist die CDU in Niedersachsen zumindest noch Juniorpartner in der Regierung, nach der Wahl kann es gut sein, dass sie auf die Oppositionsbänke umziehen muss. Dann dürfte es auch für Merz in Berlin weniger kommod werden. Wegen einiger in der CDU umstrittener Auftritte steht er ohnehin schon in der Kritik. Ein Teil der Partei ärgert sich über seinen Einsatz für die Frauenquote, ein anderer schämt sich für seine Aussagen zum angeblichen "Sozialtourismus" ukrainischer Flüchtlinge. Robert Roßmann

SPD

Favorit bei der Landtagswahl ist Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er ist beliebt, die Leute im Land sind mit seiner Arbeit zufrieden. Weils Problem ist die Bundespolitik. Es ist die Ampel-Koalition unter seinem Parteifreund Olaf Scholz, die im Umgang mit der Energiekrise teils gravierende Fehler begangen hat. Weil hat zum Beispiel nicht verstanden, wie die Regierung angesichts rasant steigender Energiepreise Rentner und Rentnerinnen und Studierende beim Energiegeld von 300 Euro zunächst übergehen konnte. Dann hat sie Wochen gebraucht, um ein Bekenntnis zur Gaspreisbremse abzulegen. Und noch immer ist nicht klar, wie diese konkret aussehen soll - und was sie den Leuten bringen könnte.

Hilfreich war das alles nicht fürs Weils Wahlkampf. Mit einer gewissen Bewunderung verfolgt man im Willy-Brandt-Haus, dass sich Weil trotz dieser Lage so stabil in den Umfragen halten konnte. Von einer unsichtbaren Brandmauer, die zu bestehen scheine, ist die Rede. Der Sonntag wird zeigen, ob sie hält. Falls nicht, dürfte eine ungemütliche Zeit für die SPD im Bund anbrechen. Die eigenen Leute sind zunehmend genervt davon, dass Scholz immer wieder Rücksicht auf seine Koalitionspartner FDP und Grüne nimmt.

Scholz hat für die Nöte der Partner großes Verständnis. Aber seine SPD leidet auch längst: Nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl wollte sie eigentlich ihre Machtbasis in den Ländern ausbauen. Im Saarland war das noch gelungen. Dann folgten Enttäuschungen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Ein Erfolg in Niedersachsen könnte das Zutrauen in die eigene Kraft wieder stärken und Druck von Scholz im Kanzleramt nehmen. Mike Szymanski

Grüne

Das Spitzenpersonal der Grünen in Berlin schickt jetzt manchmal Stoßgebete gen Himmel. Sie gelten nicht nur den eigenen Parteifreundinnen und -freunden, sondern auch der niedersächsischen FDP, die bitteschön nicht unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen soll. Denn fliegen die Liberalen am Sonntag aus dem Landtag, dann hieße das für die Bundesregierung: Stress. Bei FDP-Chef Christian Lindner, so die Befürchtung führender Grüner, dürfte dann die Nervosität weiter wachsen, die Sorge ums liberale Profil - und seine Neigung, gerade dem grünen Koalitionspartner in Berlin das Leben möglichst schwer zu machen.

Jenseits solcher Überlegungen aber hoffen die Bundesgrünen auf Rot-Grün in Hannover - und kräftigen Zuwachs im Land trotz Gegenwind aus dem Bund. Nach 8,7 Prozent bei der letzten Landtagswahl stehen Niedersachsens Grüne in Umfragen derzeit bei 16 Prozent. "Wer am Ende Ministerpräsident wird, entscheiden wir Grüne, und zwar nach Inhalten", sagte Grünen-Spitzenkandidat Christian Meyer. Der selbstbewusste Ton allerdings kann nicht überdecken, dass die Partei schon mal wesentlich besser dastand. Im August lagen die Grünen in Umfragen noch bei 22 Prozent - dann kamen die Atomdebatte in Berlin, Streit in der Koalition und Patzer von Robert Habeck bei der Gasumlage. Mit dem Zuspruch für den Wirtschaftsminister ging es bergab, mit den grünen Umfragewerten in Niedersachsen ebenso. Grün mitregiert wird in Hannover künftig trotzdem, heißt es in Berlin. Es klingt ein bisschen trotzig. Constanze von Bullion

FDP

Eigentlich war die Ausgangslage für die Liberalen in Niedersachsen gar nicht so schlecht. Sie hatte 2017 bei der Landtagswahl 7,5 Prozent geholt, und rund um diesen Wert pendelten die Umfragen bis in den Sommer. Spitzenkandidat Stefan Birkner brauchte keinen Absturz wie die Parteifreunde in Schleswig-Holstein oder, noch schlimmer, in Nordrhein-Westfalen fürchten. Doch inzwischen muss die FDP um den Wiedereinzug in den Landtag bangen - und die Gründe dafür liegen vor allem in der Bundespolitik. Was immer die Partei tut, so scheint es, vergrault nur noch mehr Wähler: das Pochen auf die Schuldenbremse, das Hin und Her bei den Gas- und Strompreisen. Birkner plakatierte "Atomkraft: Wer die FDP wählt, wählt sichere Stromversorgung!" Laut einer Forsa-Umfrage sind 72 Prozent der Niedersachsen gegen eine Abschaltung der noch laufenden Kernkraftwerke. Doch das Thema hat auch die CDU für sich entdeckt.

Sollten die Liberalen den Einzug ins Parlament verpassen, dürften sich die Debatten verschärfen, wie sehr die Ampel-Koalition in Berlin den Liberalen schadet. Parteigranden versichern, dass weder Lindners Doppelrolle als Parteichef und Finanzminister noch die Regierungsbeteiligung infrage gestellt werden. Diskussionen über den Kurs der Liberalen und womöglich auch das Personal in der zweiten Reihe wären aber wohl unausweichlich. Sollte es für die FDP reichen, nicht aber für das von Stephan Weil favorisierte rot-grüne Bündnis, stünden die Liberalen vor der unangenehmen Frage, ob sie auch in Hannover in eine Ampel gehen. Paul-Anton Krüger

Linke

Es muss eine neue Form von Bescheidenheit sein, dass die Linke jetzt schon aus vier Prozent Hoffnung schöpft. Bei diesem Wert pendelte sich die Partei in jüngsten Umfragen zur Niedersachsenwahl ein. Sie hat damit zwar keine große, aber immerhin eine real existierende Chance, in den Landtag einzuziehen. Das hat sie bislang nur ein einziges Mal geschafft, nämlich im Jahr 2008.

Ein Comeback in Hannover - das wäre mal ein Lebenszeichen, das auch die krisengeplagte Bundespartei in Berlin dringend herbeisehnt. Zuletzt hatte die Linke vor allem mit Spaltungsgerüchten und einer chronischen Niederlagenserie von sich reden gemacht. Jetzt soll mit voller Konzentration auf die Energiekrisenabfederungspolitik der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelingen. Es wäre eher ein Trendwendchen als eine Trendwende für die Linke, aber damit wären sie fürs Erste garantiert zufrieden. Boris Herrmann

AfD

Noch im Sommer fürchteten viele in der AfD, dass der 9. Oktober kein guter Wahltag für die Partei wird. Die Umfragewerte waren schwach. Dann kam auch noch ein chaotischer Bundesparteitag hinzu. Selbst der Absturz unter die Fünf-Prozent-Marke schien möglich zu sein. Seit August aber steigen die Werte steil an. In die Hände spielte der AfD zuletzt die Angst vor steigenden Preisen. Die Partei, die auf Bundesebene über geringere Sozialleistungen diskutiert, bemühte sich mit Slogans rund um die Inflation, als Anwalt der kleinen Leute zu erscheinen. Die AfD bleibt damit ihrer Rolle treu: Sie war seit ihrer Gründung immer wieder die Gewinnerin in Krisen. So waren ihre Werte vor der starken Zunahme von Flüchtlingen 2015 und 2016 schwach. Als aber Hunderttausende Menschen in Europa ankamen, präsentierte sie eine Anti-Asyl-Offensive und kletterte binnen weniger Monate auf zehn Prozent. Ex-Chef Alexander Gauland nannte die Krise damals ein Geschenk für die AfD. Markus Balser