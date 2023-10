Die SPD muss in Bayern und Hessen mit Verlusten rechnen, die FDP mit noch Schlimmerem. Kanzler Scholz und die Ampel geraten dadurch unter noch höheren Druck - nicht nur in der Asylpolitik.

Von Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin

Wenn es nach den jüngsten Umfragen geht, dann könnten die Landtagswahlen in Bayern und Hessen an diesem Sonntag die politische Landkarte neu ordnen und auch die Ampelkoalition im fernen Berlin erschüttern. Zwar muss auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder das schlechteste Landtagswahlergebnis in der Geschichte seiner Partei fürchten. Doch er kann immerhin auf die Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern setzen, denen die Wahlforscher ein Rekordergebnis vorhersagen. Das Ampelbündnis in Berlin dagegen dürfte durch die mutmaßlich unerfreulichen Wahlergebnisse für SPD, Grüne und FDP stark unter Druck geraten - was das Regieren für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch schwieriger machen würde.