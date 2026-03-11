Zum Hauptinhalt springen

BundesnachrichtendienstDie Rückkehr der Spione

Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. (Archiv)
Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. (Archiv) Michele Tantussi/Getty Images

Der neue BND-Chef Martin Jäger baut seine Behörde radikal um. Der Dienst soll mehr und schneller Informationen sammeln. Dafür will er nicht nur die Arbeit mit menschlichen Quellen stärken – Jäger sucht auch Hacker.

Von Jörg Diehl, Florian Flade und Jörg Schmitt

Die ruhmreichen Zeiten des Dienstes liegen lange zurück. Die „Operation Rubikon“ etwa, als der Bundesnachrichtendienst (BND) zusammen mit dem US-Geheimdienst CIA Anfang der 1970er-Jahre bei der Schweizer Chiffriergeräte-Firma Crypto AG einstieg, die ihre Verschlüsselungstechnik in mehr als 100 Länder verkaufte. So konnten BND und CIA viele Jahre die Kommunikation zahlreicher Staaten, insbesondere von Militärdiktaturen und autoritären Regimen, mitlesen.

Das Kanzleramt will den Bundesnachrichtendienst stärken. Der Plan: Die Agentinnen und Agenten des BND sollen auch Verbrechen im Ausland begehen dürfen.

