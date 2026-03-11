Die ruhmreichen Zeiten des Dienstes liegen lange zurück. Die „Operation Rubikon“ etwa, als der Bundesnachrichtendienst (BND) zusammen mit dem US-Geheimdienst CIA Anfang der 1970er-Jahre bei der Schweizer Chiffriergeräte-Firma Crypto AG einstieg, die ihre Verschlüsselungstechnik in mehr als 100 Länder verkaufte. So konnten BND und CIA viele Jahre die Kommunikation zahlreicher Staaten, insbesondere von Militärdiktaturen und autoritären Regimen, mitlesen.
BundesnachrichtendienstDie Rückkehr der Spione
Der neue BND-Chef Martin Jäger baut seine Behörde radikal um. Der Dienst soll mehr und schneller Informationen sammeln. Dafür will er nicht nur die Arbeit mit menschlichen Quellen stärken – Jäger sucht auch Hacker.
Von Jörg Diehl, Florian Flade und Jörg Schmitt
