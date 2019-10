Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat den Kampf gegen Antisemitismus als "Daueraufgabe" bezeichnet. Die Menschen dürften nicht gleichgültig sein, sondern müssten so früh wie möglich auf antisemitische Äußerungen und Vorfälle reagieren, sagte Bouffier am Mittwoch nach einem Treffen mit Vertretern der Jüdischen Gemeinden Hessens in Wiesbaden. Nach dem Anschlag auf die Jüdische Synagoge in Halle sei es dabei insbesondere um die Sicherheit der Gemeinden in Hessen gegangen.

Das hohe Sicherheitsniveau, das es ohnehin schon gebe, solle "im Hinblick auf die neue Situation noch einmal überprüft" werden, sagte Bouffier zu den Konsequenzen aus dem Anschlag auf die Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

"Jüdisches Leben wird in Hessen immer unter dem Schutz des Staates stehen", versicherte Innenminister Peter Beuth (CDU). Es gebe 400 jüdische oder israelische Objekte in Hessen, darunter einige herausragende wie etwa die Frankfurter Westend-Synagoge oder das Ignatz Bubnis-Zentrum. Die existierenden Sicherheitsmaßnahmen seien noch am Tag des Anschlags in Halle in Hessen verstärkt worden, 30 Polizisten seien mittlerweile zur Stärkung des "subjektiven Sicherheitsgefühls" an verschiedenen Orten eingesetzt worden.