Klare Forderungen haben die Länder an die Bundesregierung. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (vorne) mit Kanzler Olaf Scholz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Von Robert Roßmann, Berlin

Die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten verlangen wegen der gestiegenen Preise weitere Entlastungen für Bürger - vor allem für Rentner. Außerdem fordern sie von der Bundesregierung, Profiteure der aktuellen Entwicklung stärker in den Blick zu nehmen. Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), sagte nach einer Konferenz mit ihren Kolleginnen und Kollegen, es gebe Menschen, "die als Krisengewinnler oder Profiteure einer krisenhaften Situation noch Spekulationsgewinne daraus schlagen" - das sehe man an einigen Tankstellen. Man bitte die Bundesregierung deshalb, "regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die weitere Spekulation mit Öl, mit Gas und mit Strom zu unterbinden". Auch die Preiserhöhungen der vergangenen Wochen und Monate müssten kartellrechtlich überprüft werden.

Vor allem "diejenigen, die geringe Einkommen haben und von der Teuerung besonders betroffen sind", seien jetzt in einer schwierigen Situation, sagte Giffey. Die Ministerpräsidenten hätten sich deshalb darauf verständigt, die Bundesregierung zu bitten, "weitere Entlastungsschritte insbesondere auch für Rentnerinnen und Rentner zu entwickeln".

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe eine globale Krise ausgelöst. Wladimir Putin bedrohe Frieden und Freiheit in Europa. Für die Sicherheit Deutschlands sei es wichtig, in Zukunft Abhängigkeiten von autoritären Regimen zu vermeiden - gerade beim Thema Energie. Deutschland müsse "so schnell wie möglich unabhängig vom Import russischer Energie werden". Deshalb "brauchen wir mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien und müssen problematische Abhängigkeiten im Energiesektor künftig vermeiden".

Die Regierungschefs der Länder bereiteten sich bei ihrer Konferenz auch auf ein Gespräch mit dem Bundeskanzler vor, bei dem darüber beraten werden sollte, wie man auf mögliche Corona-Infektionswellen im kommenden Herbst und Winter reagieren sollte. "Wir wollen alle kein weiteres Hin und Her zwischen Lockdowns und Lockerungen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben", sagte Wüst. "Deswegen müssen wir uns jetzt vorbereiten, mit Umsicht, vorausschauend bleiben im Umgang mit der Pandemie."

Die Ministerpräsidenten sprachen außerdem über Lehren aus der Flut im vergangenen Jahr. Die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 hatte Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit noch nicht da gewesener Wucht getroffen. Angesichts zunehmender Unwetterereignisse ist es aus Sicht der Ministerpräsidenten notwendig, Vorkehrungen zu treffen, damit materielle Schäden künftig niemanden mehr in Existenznot bringen. Sie baten den Bund deshalb, die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden zu prüfen. Wüst sagte, die Justizministerinnen und Justizminister der Länder seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einführung einer solchen Pflichtversicherung unter bestimmten Voraussetzungen verfassungsrechtlich zulässig sei.