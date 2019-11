Bremen (dpa/lni) - Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat kurz vor Ablauf der ersten 100 Amtstage von Rot-Grün-Rot eine positive Bilanz der bisherigen Senatsarbeit gezogen. Die neue Regierung habe vieles auf den Weg gebracht, allerdings könne es in den ersten 100 Tagen nur um ein Anschieben gehen. "Die Erfolge werden sich später zeigen", sagte Bovenschulte der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben als Koalition sehr gut zusammengearbeitet. Es gab natürlich Diskussionen, aber kein Geruckel und kein Gerumpel. Wir sind eng beieinander geblieben." Die ersten 100 Tage der neuen Regierung sind am Freitag voll. Es ist die erste rot-grüne-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland.

Der Senat habe sofort auf die Ankündigung von Kurzarbeit beim Stahlwerk Arcelor-Mittal reagiert und eine Strategie auf Bundesebene mit vorangetrieben. Zudem seien eine Senatskommission für Schulbau auf den Weg gebracht und eine Wasserstoffstrategie beschlossen worden. "Wir haben uns auch rangetastet an das Vorkaufsrecht für das Hachez-Gelände und jetzt für das Cola-Gelände." Der Schokoladenhersteller Hachez und Coca Cola geben ihre Standorte in Bremen auf - beziehungsweise haben dies schon getan. Es solle verhindert werden, dass die Gebiete lange brach liegen.

"Aber es gab auch Schwierigkeiten durch etliche Ereignisse", sagte Bovenschulte. Er nannte etwa finanzielle Probleme des Krankenhausverbundes Geno, die schlechter ausgefallene Steuerschätzung und die gerichtlich entschiedenen Entschädigungszahlungen für Lehrer. Die finanziellen Handlungsspielräume seien noch enger geworden.