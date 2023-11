Die Zahl der Straftaten in Deutschland, die im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg stehen, steigt weiter an. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat das Bundeskriminalamt (BKA) etwa 3300 Straftaten erfasst. Dabei handele es sich vor allem um Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Widerstandsdelikte, meldet der Spiegel. Rund um Demonstrationen sei es zu mehreren hundert Gewalttaten gekommen. Fast drei Viertel der Straftaten stuft die Polizei als "politisch motivierte Kriminalität - ausländische Ideologie" ein. In diesen Fällen liegen laut BKA Anhaltspunkte dafür vor, dass eine aus dem Ausland stammende nichtreligiöse Ideologie der Tat zugrunde liegt. Hingegen ist die Zahl der als islamistische Gefährder eingestuften Personen seit Jahresbeginn zurückgegangen. Derzeit gelten 487 Islamisten als Gefährder, teilte das BKA dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. 90 seien in Deutschland inhaftiert, 216 auf freiem Fuß und 181 im Ausland