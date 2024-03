Ermittler sind am Donnerstag deutschlandweit mit Razzien gegen mutmaßliche Verfasser frauenfeindlicher Internet-Postings vorgegangen. Im Rahmen eines gemeinsamen Aktionstages von Bundeskriminalamt (BKA) und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main habe es ab dem frühen Morgen Durchsuchungen und Vernehmungen bei 45 Beschuldigten in elf Bundesländern gegeben, teilte das BKA in Wiesbaden mit. Zudem seien im Vorlauf zu dem Aktionstag Maßnahmen gegen 37 weitere Beschuldigte erfolgt, denen Postings mit strafrechtlicher Relevanz vorgeworfen werden. Den Angaben zufolge arbeiten BKA und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt seit 2022 zusammen, um die Strafbarkeit frauenfeindlicher Beiträge im Internet zu untersuchen. Dabei werde gezielt nach derartigen Postings Ausschau gehalten.