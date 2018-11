18. November 2018, 18:57 Uhr Bundeskriminalamt Misshandelt, gestalkt, bedroht

Knapp 114 000 Frauen wurden 2017 in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt ihres Partners. Für Bundesfamilien­ministerin Franziska Giffey ist diese Größenordnung "unvorstellbar".

Im Jahr 2017 hat die Polizei wesentlich mehr Opfer von häuslicher Gewalt registriert als im Jahr zuvor. Laut der kriminalstatistischen Auswertung des Bundeskriminalamts zur Partnerschaftsgewalt wurden im vergangenen Jahr 138 893 Menschen in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt, gestalkt oder bedroht. Darunter waren demnach 113 965 Frauen, also 82 Prozent. Die Zahlen wird Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag vorstellen.

"Das Problem geht durch alle gesellschaftlichen Schichten und alle ethnischen Hintergründe", sagte Giffey dem Spiegel. Der Anteil ...