Vor dem Bundeskongress der SPD -Nachwuchsorganisation hat Juso-Chef Philipp Türmer ein mangelndes Profil seiner Partei beklagt. „Kein Mensch weiß, wofür die SPD heute steht“, sagte Türmer dem Portal web.de. „Wir müssen abseits der Regierungsarbeit ein Profil entwickeln“, forderte er und wandte sich gegen einen „diffusen Mitte-Kurs“. Türmer betonte, die Koalition mit der Union nicht infrage zu stellen. „Trotzdem: Es ist fatal, dass der sogenannte Reformkurs dieser Koalition de facto ein Kürzungskurs ist.“

Die Jusos kommen am Freitag in Bochum unter dem Motto „Mut statt Mitte“ zu ihrem dreitägigen Bundeskongress zusammen - wenige Wochen vor der Neuwahl der SPD-Parteispitze im Januar. „In Zeiten wachsender Ungleichheit darf die SPD nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und die Krise verwalten, es braucht endlich wieder mutige Ansätze, um echte gesellschaftliche Veränderung zu bewirken“, sagte Türmer. Die Sozialdemokratie müsse wieder offen die großen Verteilungsfragen stellen, „von den Löhnen über die Mieten bis zu Vermögen und Erbschaften“.