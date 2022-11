Mitten in einer neu entbrannten Debatte über eine leichtere Einbürgerung will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Ideen zum Thema Einwanderung und Integration darlegen. In Berlin tritt er am Nachmittag bei einer sogenannten Dialogveranstaltung der Bundesregierung auf. Scholz dürfte sich dabei auch zum neuesten Streit in seiner Ampelkoalition äußern: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will Einbürgerungen erleichtern; die FDP hält diese Pläne für falsch, obwohl sie die Kernpunkte im Koalitionsvertrag mitunterschrieben hat.

Scholz hat sich dazu bisher nicht konkret geäußert, Faesers Vorstellungen dürften aber seine Unterstützung haben. In einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft fordert er "bessere Regelungen für die Einbürgerung all dieser tollen Frauen und Männer". Er lobt die Bedeutung von Zuwanderern für die deutsche Wirtschaft. Und er sagt, es sei "sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben".

Faesers Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor: Die Frist, nach der Menschen mit Migrationshintergrund auch zu Staatsbürgern werden können, soll von acht Jahren Aufenthalt in Deutschland auf fünf Jahre sinken. Auch in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen schneller als bisher die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Bei Senioren, die älter als 67 Jahre sind, will Faeser die bisher verlangten Sprachnachweise streichen. Und sie will es zum Normalfall machen, dass Menschen neben der deutschen eine weitere Staatsbürgerschaft haben können. Das erregt insbesondere CDU und CSU, die beklagen, die deutsche Staatsangehörigkeit werde verramscht.

Die Veranstaltung, bei der Scholz am Montag auftritt, trägt den Titel "Deutschland. Einwanderungsland. Dialog für Teilhabe und Respekt". Scholz gehe es um die Themen Einbürgerung, Diversität und gleichberechtigte Teilhabe, teilte die Regierung mit, er werde mit den etwa 120 Gästen auch über die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts debattieren. Seine Rede wird hier von etwa 15 Uhr an im Livestream zu sehen sein.