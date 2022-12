Von Daniel Brössler, Berlin

Angekündigt ist eine Rede des Bundeskanzlers im Bundestag zum EU-Gipfel in Brüssel und zum Treffen der Europäer mit asiatischen Staaten - und natürlich wird Olaf Scholz auch darüber einige Worte verlieren.

Doch schon nach wenigen Minuten ist klar, dass der Kanzler so kurz vor Weihnachten und Silvester ein bisschen grundsätzlicher werden möchte. "In diesen Wochen geht ein besonders schweres Jahr zu Ende", konstatiert er zu Beginn einer Rede, die in Teilen wie der Probelauf der Neujahrsansprache klingen wird.

Scholz spricht über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und darüber, wie "fundamental" Kremlchef Wladimir Putin sich verrechnet habe. "Kein einziger von Putins Plänen ist aufgegangen", konstatiert Scholz. Das sei "die wirkliche Geschichte dieses Jahres 2022".

Am Wochenende will die Ampel das erste schwimmende Terminal für Flüssiggas eröffnen

Diese Geschichte wäre aus Sicht des sozialdemokratischen Kanzlers natürlich nicht vollständig, würde sie nicht auch als Erfolgsgeschichte seiner Regierung erzählt. Putin habe sich getäuscht "über den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, über Europa, über uns, über den Charakter unserer Demokratien, über unseren Willen, uns zu widersetzen gegen Großmachtwahn und Imperialismus", zählt Scholz auf.

Seinen eigenen Anteil an diesem Widerstand arbeitet der Kanzler im Laufe seiner Rede immer wieder heraus. Er verweist auf die deutsche Ukraine-Hilfe - "finanziell, humanitär und mit Waffen". Sie werde fortgesetzt "genau so lange, wie sie benötigt wird" und trage bei zur erfolgreichen Verteidigung der Ukraine, an der auch die "furchtbare und zugleich völlig verzweifelte Strategie der verbrannten Erde" Putins nichts ändern werde.

Gescheitert, resümiert der Kanzler, sei Putin auch mit dem Versuch, Gas als Druckmittel einzusetzen. "Auf keinem anderen Gebiet haben wir in so kurzer Zeit so großen Fortschritt erzielt", lobt Scholz. Nichts beweise "das so deutlich wie die Eröffnung des ersten schwimmenden Terminals für Flüssiggas, die wir am Sonnabend in Wilhelmshaven feiern werden".

Den Etappensieg möchte Scholz am Samstag zusammen mit Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP vor Ort zelebrieren, was von der Symbolwirkung zeugt, die er sich davon verspricht. "Seit Monaten habe ich das angekündigt", triumphiert er, "und seit Monaten haben mich Leute ungläubig angeguckt und gesagt: Noch in diesem Jahr? Das wird doch nie was".

Das sei doch "die gute Nachricht, die am Ende dieses so bitteren Jahres zuversichtlich stimmt", resümiert Scholz später. Deutschland habe die "enormen Herausforderungen" angenommen. "An diesen Aufgaben sind wir gemeinsam gewachsen", verkündet er zum Schluss, der allerdings im Unterschied zur Neujahrsansprache kein richtiger sein kann, weil nun ja CDU-Chef Friedrich Merz an die Reihe kommt.

Der "Herr Bundeskanzler" verstecke sich hinter den Nato-Partnern, sagt Merz

Die Spannung zwischen Kanzler und Oppositionsführer hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder in lebhaften Wortwechseln entladen, weshalb Merz nun vor der Entscheidung steht, an den eher vorweihnachtlichen Ton des Kanzlers anzuknüpfen oder einen eigenen zu setzen. "Wir teilen Ihre Einschätzung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und vor allem Ihre Bewertung des Krieges in den letzten Wochen", beginnt Merz, doch der Gleichklang währt nur kurz.

Zwar habe Deutschland "nach einigem Zögern einiges an wichtigem militärischen Gerät" geliefert. Nach wie vor fehlten der ukrainischen Armee aber Schützenpanzer und Kampfpanzer, die aus Beständen der Bundeswehr und der Industrie geliefert werden könnten, moniert der CDU-Chef. Der "Herr Bundeskanzler" verstecke sich auch fast zehn Monate nach Beginn des Krieges hinter den Nato-Partnern, die angeblich auch nicht liefern wollten. Dem sei aber gar nicht so. "Es liegt vor allem an Ihnen ganz persönlich, dass die Ukraine diese Hilfe nicht bekommt", attackiert Merz den Kanzler.

Auch bei der Aufrüstung der Bundeswehr bliebe dieser weit hinter den Zusagen seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar zurück. Der Verteidigungsetat sinke und jetzt erst würden die allerersten Mittel aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen freigegeben.

In der Europapolitik wirft Merz Scholz Ideenlosigkeit vor. Für das Haus Europa liste er nur akribisch das Inventar auf. "Aber Ihnen fehlt fast völlig der Blick für die Statik dieses Hauses, für das Fundament dieses Hauses und Ihnen fehlt die Phantasie eines Architekten und der entschlossene Wille eines Baumeisters, dieses Haus in Europa jetzt wetterfest und zukunftsfähig zu machen", kritisiert er. Spätestens da ist es um die Vorweihnachtsruhe im Bundestag geschehen.

Wie schon in der Vergangenheit stimuliert Merz wie kein anderer die Verteidigungsreflexe der Ampel. Die CDU habe doch mal den Anspruch gehabt, "eine staatstragende Partei zu sein", nun liefere Merz seit Monaten nur "Populismus-Opposition", ruft Grünen-Ko-Fraktionschefin Katharina Dröge. Merz habe weder konstruktive Oppositionsarbeit noch Alternativen zu bieten, sekundiert FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Für die Ampel hingegen gelte: "Wir handeln." Und nichts Anderes wollte ja auch Scholz sagen.