Bei der Regierungsbefragung im Bundestag antwortet Bundeskanzler Olaf Scholz ausführlicher - so sehen es auch die Regeln vor.

Von Mike Szymanski, Berlin

Ganz klar, Olaf Scholz kann Fragen beantworten. Das wird die nächste Stunde zeigen. Heute muss er dies sogar, die Tagesordnung sieht das so vor. Die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause beginnt am Mittwoch mit der Regierungsbefragung. Und es ist Kanzler Scholz von der SPD, der sich um kurz vor 13.30 Uhr auf der Regierungsbank das spindeldürre Mikrofon wie einen Strohhalm in Richtung seines Mundes biegt.