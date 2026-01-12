Der Bundeskanzler trägt Sonnenbrille, schaut gen Himmel und hat, das kann man nicht anders sagen, seinen Spaß. Neben dem indischen Premierminister Narendra Modi lässt er sich stehend in einer Art Papamobil kutschieren. Wie den Hals seines Gastgebers schmückt auch den des Kanzlers ein geblümter roter Schal. In der Hand halten die beiden Männer begeistert einen Drachen mit dem Konterfei Modis.