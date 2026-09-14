Der Bundeskanzler steht stärker unter Druck denn je und präsentiert sich als Außenpolitiker, der in Europa noch gebraucht wird. In der CDU sehen das nicht alle so.

Der Bundeskanzler hat seine Probleme hinter sich gelassen, zumindest geografisch. Am Montag nahm Friedrich Merz an einem Arktis-Gipfel in Rovaniemi teil, der Hauptstadt der finnischen Region Lappland direkt am Polarkreis – 1730 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt. „Hier im hohen Norden Europas kann man sehen, wie gefährdet der Frieden in Europa ist“, begründete der Kanzler zu Beginn des Gipfels seine Anwesenheit. Was wohl auch als Botschaft nach Hause verstanden werden sollte, dass sich nicht die ganze Welt um Landtagswahlen in Deutschland dreht.