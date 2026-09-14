Zum Hauptinhalt springen

BundesregierungMerz ringt vom Polarkreis aus um Rückhalt

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz am Montag bei einer Vorführung auf dem Luftwaffenstützpunkt im finnischen Rovaniemi.
Friedrich Merz am Montag bei einer Vorführung auf dem Luftwaffenstützpunkt im finnischen Rovaniemi.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Der Bundeskanzler steht stärker unter Druck denn je und präsentiert sich als Außenpolitiker, der in Europa noch gebraucht wird. In der CDU sehen das nicht alle so.

Von Daniel Brössler, Rovaniemi

SZ bei Google bevorzugen

Der Bundeskanzler hat seine Probleme hinter sich gelassen, zumindest geografisch. Am Montag nahm Friedrich Merz an einem Arktis-Gipfel in Rovaniemi teil, der Hauptstadt der finnischen Region Lappland direkt am Polarkreis – 1730 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt. „Hier im hohen Norden Europas kann man sehen, wie gefährdet der Frieden in Europa ist“, begründete der Kanzler zu Beginn des Gipfels seine Anwesenheit. Was wohl auch als Botschaft nach Hause verstanden werden sollte, dass sich nicht die ganze Welt um Landtagswahlen in Deutschland dreht.

Zur SZ-Startseite

MeinungDemokratie
:Die CDU vereint gerade das Schlechteste der anderen Parteien

SZ PlusKommentar von Bastian Brinkmann
Portrait undefined Bastian Brinkmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite