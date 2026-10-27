Friedrich Merz hat einen mehr als 13 Stunden langen Nachtflug hinter und fünf anstrengende Tage vor sich, als es das erste Mal brenzlig wird. Im modernen Parlamentsgebäude von Singapur steht Merz neben Lawrence Wong, dem Premierminister des Landes. Ob denn, wird Wong von einer Journalistin gefragt, Europa überhaupt noch attraktiv sei für Investoren, wenn er die Unruhen in Frankreich sehe oder auch die Erfolge extremer Parteien in Deutschland.