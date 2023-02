Das Wort in des Kanzlers Ohr

Was passiert eigentlich, wenn Olaf Scholz zum Beispiel mit Wladimir Putin telefoniert? Werden die Gespräche mitgeschnitten? Die Antwort ist, nun ja, eher lückenhaft.

Von Boris Herrmann und Georg Ismar

Das Netteste an den eher eisigen Telefonaten mit Wladimir Putin soll diese stets überaus freundliche Dolmetscherin sein, die in Moskau mit in der Leitung sitzt. Wenn der Kanzler mit dem russischen Präsidenten über den Krieg spricht, sitzen auch einige Zuhörer mit bei Olaf Scholz im Raum, unter ihnen der außenpolitische Berater Jens Plötner und Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Danach teilt Hebestreit stets ein paar allgemeine Sätze zum Inhalt mit, viel mehr erfährt die Öffentlichkeit über die Telefonate nicht.