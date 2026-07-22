Angriffe über das Internet bedrohen zunehmend die Arbeit von Behörden und Verwaltungen. Die Bundesregierung hat deshalb heute ein umfassendes Programm zur Steigerung der Cybersicherheit beschlossen. Dieses soll die staatlichen Computernetze widerstandsfähiger machen, Schwachstellen schneller schließen und das Vorgehen aller Ministerien erstmals einheitlich lenken.
Ob der Ausfall von Verwaltungsverfahren, die Blockade von Internetseiten durch gezielte Überlastung oder das heimliche Abfließen vertraulicher Unterlagen: Die Bedrohung durch Kriminelle und fremde Staaten im Netz hat in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Bisher kümmerten sich die verschiedenen Ministerien und Behörden oft nur um ihre eigenen Angelegenheiten. Genau das soll sich künftig ändern.
Das beschlossene Handlungskonzept trägt den Namen „CyberGovSecure“. Es legt fest, dass der Schutz der staatlichen Rechner nicht mehr jedem Amt allein überlassen bleibt, sondern nach gemeinsamen Regeln gesteuert wird. Eine neue Leitungsgruppe aus Vertretern aller Ministerien unter dem Vorsitz des Digitalministeriums wird künftig den übergeordneten Kurs vorgeben. Sie arbeitet eng mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zusammen, das den einzelnen Ämtern künftig direkt dabei helfen soll, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen.