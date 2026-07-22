Angriffe über das Internet bedrohen zunehmend die Arbeit von Behörden und Verwaltungen. Die Bundesregierung hat deshalb heute ein umfassendes Programm zur Steigerung der Cybersicherheit beschlossen. Dieses soll die staatlichen Computernetze widerstandsfähiger machen, Schwachstellen schneller schließen und das Vorgehen aller Ministerien erstmals einheitlich lenken.

Ob der Ausfall von Verwaltungsverfahren, die Blockade von Internetseiten durch gezielte Überlastung oder das heimliche Abfließen vertraulicher Unterlagen: Die Bedrohung durch Kriminelle und fremde Staaten im Netz hat in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Bisher kümmerten sich die verschiedenen Ministerien und Behörden oft nur um ihre eigenen Angelegenheiten. Genau das soll sich künftig ändern.