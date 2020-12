Von Markus Balser und Michael Bauchmüller, Berlin

Nach 13 Minuten holt der Regierungssprecher erst einmal tief Luft. 13 Minuten lang hat Steffen Seibert bei der Regierungspressekonferenz vorgetragen, was dieses "sehr arbeitsame Kabinett" am Mittwoch beschlossen hat, und das sogar noch in Kurzform. Denn die Liste der Gesetzesvorhaben ist lang wie selten bei dieser letzten Kabinettssitzung 2020: Es geht um Telefonverträge und Taxis, um Mobilfunk, Mietspiegel und Elektroschrott. Und Seibert trägt noch nicht mal alles vor in den 13 Minuten.

Unter den vielen Gesetzentwürfen ist zum Beispiel einer zu "fairen Verbraucherverträgen". Er soll es leichter machen, aus Telefon- oder Handyverträgen wieder rauszukommen. Die sollen künftig in der Regel nur noch ein Jahr laufen; und vor der automatischen Verlängerung sollen die Verbraucher Bescheid bekommen. Ziel sei "mehr Transparenz und bessere Vergleichbarkeit der Angebote", sagt Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). In ihr Ressort fällt auch eine Reform der Mietspiegel, die eine Orientierung über das ortsübliche Mietniveau geben. Sie sollen künftig nach einheitlichen Standards erstellt werden. Auch sollen Mieter und Vermieter verpflichtet werden, Auskunft über Miete und Wohnung zu geben. Bisher war das freiwillig.

Entschädigung für Internetstörungen

Besser gestellt werden sollen Bürgerinnen und Bürger auch als Kunden von Telekomkonzernen - per Rechtsanspruch auf schnelles Internet. Das soll soziale und wirtschaftliche Teilhabe erlauben, vom Video-Streaming bis zur Arbeit im Home-Office. Bei längeren Internetstörungen sieht es Entschädigungen vor. Und Mieter müssen künftig Kabelanschlüsse nicht mehr über die Nebenkostenrechnung zahlen. Sie sollen die Chance bekommen, einen eigenen Anbieter zu wählen. Das Gesetz aus den 80ern war geschaffen worden, um das Kabelfernsehen anzukurbeln. Nun aber hemmt es den Wettbewerb.

Eine solche Jahresend-Rallye ist nicht ungewöhnlich, aber alle vier Jahre fällt sie besonders heftig aus: Die Bundestagswahl naht. Um Gesetzentwürfe noch unter Einhaltung aller Fristen in Bundestag und Bundesrat einzubringen, müssen sie bald das Kabinett passieren. Etwa die Sache mit dem Elektroschrott. Von 2022 an sollen auch Supermärkte ausgediente Geräte annehmen, wenn diese nicht größer als 25 Zentimeter sind. Mehr alte Geräte könnten so gesammelt und recycelt werden. In den Hausmüll gehören sie nämlich nicht. Ebenfalls den Umweltbereich betreffen neue Regeln für den Schadstoffausstoß von Industrieanlagen. Sie gelten künftig auch für Biogasanlagen oder Holzpellet-Fabriken. Auch größere Ställe sollen künftig ihren Ausstoß an Feinstaub und Ammoniak filtern. Die alten Regeln stammten noch von 2002.

Passagiere sollen Taxis als Sammelfahrt buchen können

Nach zähen Verhandlungen findet sich auf der langen Liste der Beschlüsse auch eine Einigung über die Reform von Fahr- und Taxidiensten. Die Regierung will künftig sogenannte Pooling-Angebote erlauben, auch Sammelfahrten genannt. Dabei buchen Passagiere per App eine Fahrt und teilen sich die Fahrzeuge mit anderen Mitfahrern. Bisher geht das nur über eine Experimentierklausel, sie finden im rechtlichen Graubereich statt. Die Reform soll sie nun dauerhaft ermöglichen. Spontan dürfen aber weiterhin nur Taxis Kunden aufnehmen.

Beim Insektenschutz wird es eng

Gerade weil die Zeit knapp ist, wird es für andere Gesetze eng - nämlich die, die es nicht ins Kabinett schafften. Etwa das Lieferkettengesetz, das Unternehmen auch für soziale Missstände bei Zulieferern in fernen Ländern in die Verantwortung nehmen soll. Eigentlich sollte es vor Weihnachten durchs Kabinett. Doch die Gespräche laufen noch. Was nicht bedeute, dass das Gesetz nicht zu einem späteren Termin noch kommen kann, wie das Wirtschaftsministerium beteuert. Ihm gehen viele Vorgaben zu weit.

Auch beim Insektenschutz hakt es. Offenbar in letzter Minute machte das Landwirtschaftsministerium Vorbehalte geltend - obwohl das Kabinett schon vor 15 Monaten Eckpunkte dazu beschlossen hatte. Das Haus von Julia Klöckner (CDU) will den Insektenschutz gern zusammen mit Regelungen zu Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat entscheiden, die es aber erst vorige Woche vorgelegt hat. Nur bis Mitte Januar sei noch Zeit, das Gesetz fristgerecht durchs Kabinett zu bringen, sagt ein Sprecher des Umweltministeriums. Das allerdings sei ein Termin, "bei dem es sich sehr knubbelt im Kabinett".