Wer ein freiwilliges soziales Jahr oder einen anderen Freiwilligendienst absolviert, soll künftig deutlich mehr Geld bekommen können. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht, wie das Bundesfamilienministerium mitteilte. Demnach soll die Obergrenze für das sogenannte Taschengeld von derzeit 438 auf 584 Euro pro Monat angehoben werden. Außerdem sollen Einsatzstellen Mobilitätszuschläge zahlen dürfen. Die konkrete Höhe des Taschengeldes legt zwar die jeweilige Einsatzstelle selbst fest, die Höhe ist aber staatlich gedeckelt, um Überbietungswettbewerbe auszuschließen und eine klare Grenze zu bezahlter Arbeit zu ziehen. Wohlfahrtsverbände, die viele Freiwillige beschäftigen, sehen die Pläne kritisch. In der Praxis sei mit Blick auf die aktuellen Kostensteigerungen keine Verbesserung der Taschengeldhöhe für die Freiwilligen zu erwarten, hieß es schon vor einigen Tagen in einer Stellungnahme zum Gesetzesvorhaben. Die finanziellen Möglichkeiten seien begrenzt, die staatlichen Zuschüsse müssten dafür erhöht werden.