Die Bundesregierung strebt eine schnelle Regelung für eine kostenfreie Abgabe von medizinischen Masken an arme Menschen an. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin sagte, bereiten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine entsprechende Sachleistung für Hilfsbedürftige in der Grundsicherung vor. Derzeit werde überlegt, die Masken in Apotheken an Bedürftige auszugeben. Man wolle schnell zu einer Entscheidung kommen. Medizinische Masken wie OP- oder FFP2-Masken sind seit Kurzem in Bus und Bahn, Geschäften und Gottesdiensten Pflicht. Einfache Stoffmasken reichen nicht mehr.