Die Mitglieder des Bundeskabinetts sind dem Bündnis "Gemeinsam gegen Sexismus" beigetreten. "Sexuelle Belästigung hat keinen Platz in unserer offenen, vielfältigen Gesellschaft - dafür setzen alle Ressorts des Bundeskabinetts heute ein starkes Signal", teilte Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) mit. Die Ministerin hatte das Bündnis Anfang des Jahres gegründet und alle Kabinettsmitglieder dazu eingeladen. "Gemeinsam gegen Sexismus" umfasst laut Familienministerium 480 Mitglieder aus Verbänden, Unternehmen, Städten und Medien. Das Bündnis veranstalte unter anderem Aktionstage, Ausstellungen oder Veranstaltungen und versuche so, Betroffene zu erreichen, Sexismus und sexuelle Belästigung zu erkennen und mit wirksamen Maßnahmen zu bekämpfen. In den vergangenen Monaten wurde etwa eine digitale Plattform geschaffen, auf der Frauen ihre Erfahrungen mit Sexismus anonym schildern können, um mehr Bewusstsein für das Thema zu schaffen.