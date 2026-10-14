Mit einem Eckpunktepapier unter anderem zu einem Mindestalter für soziale Medien wie Tiktok und Instagram will die Bundesregierung den Schutz von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt vorantreiben. Das am Mittwoch beschlossene Papier sieht unter anderem vor, auf nationaler Ebene eine Altersgrenze von 13 Jahren festzulegen, solange es noch keine Regelung auf europäischer Ebene gibt. Ausgenommen sein sollen nur nachweislich kindgerechte Angebote. Für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sind abgestufte Einschränkungen geplant.