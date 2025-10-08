Die Bundesregierung will den Handel mit Medizinalcannabis deutlich einschränken. Ein am Mittwoch im Kabinett verabschiedeter Gesetzentwurf sieht ein Verbot des Onlineversands vor. Verschreibungen setzen künftig zudem einen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt in der Praxis oder bei einem Hausbesuch voraus. Auch bei Folgeverschreibungen braucht es mindestens einmal jährlich den persönlichen Kontakt mit dem Arzt. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sprach von einem „professionalisierten Verordnungsmissbrauch über das Internet“. Diesen gelte es zu unterbinden, ohne diejenigen zu benachteiligen, die aus medizinischen Gründen Cannabis benötigten. Derzeit verschreiben zahlreiche Online-Anbieter Medizin-Cannabis auf Privatrezept ohne persönlichen Arztkontakt. Seit April 2024 fällt Cannabis nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz.