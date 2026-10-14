Das Bundeskabinett hat die geplante Pflegestrukturkommission berufen. „Wir haben im ersten Schritt erste Hilfsmaßnahmen für die Pflege beschlossen. Jetzt geht es um die große Strukturreform. Die neue Fachkommission soll dafür konkrete Vorschläge machen: die häusliche Pflege stärken, die Finanzierung stabilisieren, Leistungen zielgenauer gestalten und Prävention und Frührehabilitation stärker nutzen“, sagte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. In die Kommission wurden 13 Experten berufen. Den Vorsitz übernimmt der ehemalige Caritas-Generalsekretär Georg Cremer, Co-Vorsitzende wird die Präsidentin der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin, Gabriele Kuhn-Zuber. Die Kommission soll umsetzbare Vorschläge zur langfristigen Stabilisierung der Pflegeversicherung vorlegen. Dafür sollen die Experten die Ausgabenentwicklung analysieren, Empfehlungen zur nachhaltigen Finanzierung und effizienteren Versorgung vorlegen sowie zur besseren Verzahnung von Präventions- und Reha-Angeboten in der Pflege.