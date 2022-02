Die von der Staatsanwaltschaft Osnabrück am 9. September 2021 durchgeführte Durchsuchung des Bundesjustizministeriums in Berlin ist vom Landgericht Osnabrück als nicht zulässig und "unverhältnismäßig" eingestuft worden. In der Pressemeldung des Gerichts heißt es, der Durchsuchungsbeschluss für die Diensträume des Ministeriums sei mangels Gründen "aufgehoben" worden. Die Meldung hat enorme politische Sprengkraft. Drei Wochen vor der Bundestagswahl hatten die überraschenden Razzien im Justiz- wie im Finanzministerium in Berlin den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sowie seine Partei diskreditiert und ihren Aufstieg in den Umfragen gestoppt. Der damalige Finanzminister stand plötzlich im Verdacht, Geldwäsche zu lasch zu bekämpfen. Schon damals kam der Verdacht auf, es könnte sich um ein gezieltes Wahlkampfmanöver der CDU handeln; die zuständige Staatsanwaltschaft wurde vom ehemaligen Chef des CDU Stadtverbands Cloppenburg angeführt. Der Durchsuchungsbeschluss für das Justizministerium war von dessen ehemaligen Mitarbeiter unterzeichnet worden.