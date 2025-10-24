Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht dringenden Regelungsbedarf hinsichtlich der doppelten Mutterschaft für lesbische Paare. „Es ist für die betroffenen Familien kaum zumutbar, dass sie ein langwieriges Adoptionsverfahren durchlaufen müssen, bevor beide Frauen rechtliche Eltern des Kindes sind“, sagte die 56-Jährige der tageszeitung am Freitag. Das Justizministerium arbeite ihr zufolge derzeit an Regelungsvorschlägen. In Deutschland wird bislang nur die gebärende Frau automatisch als Mutter anerkannt. Die Partnerin oder Ehefrau, mit der die Gebärende ein Kind bekommt, wird nur nach einer Stiefkindadoption rechtlich als Elternteil anerkannt.

Zudem spricht sich Hubig bei sexuellen Handlungen von Jugendlichen wegen ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit für eine Regelung „Ja heißt Ja“ aus. Das bedeutet, sexuelle Handlungen sind dann nur mit ausdrücklicher Zustimmung möglich. „Alles weitere ist zu diskutieren“, sagte die Justizministerin. Als Staatssekretärin unter ihrem Parteikollegen Heiko Maas hatte sie die derzeit gültige Regelung „Nein heißt Nein“ mit verhandelt. Außerdem arbeite ihr Haus „mit Hochdruck“ an einem Gesetzentwurf, der den Schutz vor Gewalt noch stärker im Sorge- und Umgangsrecht verankern soll. So könnte es künftig möglich sein, dass häusliche Gewalttäter ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen.