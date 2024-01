An den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus haben am Wochenende in deutschen Städten nach Angaben der Polizei insgesamt rund 910 000 Menschen teilgenommen. Diese Zahl gab ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin bekannt. Am Samstag seien es etwa 360 000, am Sonntag 550 000 Menschen gewesen, sagte er. Die Veranstalter der Kundgebungen hatten teilweise von deutlich höheren Zahlen gesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht diese Zahlen nach Angaben eines Sprechers als "sehr, sehr positives Zeichen", dass sich die Zivilgesellschaft hörbar zu Wort gemeldet habe. "Das ist gut. Es zeigt die demokratische Verfasstheit dieses Landes", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der Sprecher des Innenministeriums sprach von einem Zeichen, dass viele Menschen verhindern wollten, "dass Rechtsextremisten wieder Macht und Einfluss gewinnen".