Nancy Faesers Auftrag ist die innere Ordnung in einem Land, dem gerade die Selbstgewissheit abhandengekommen ist. Sie macht den Job mit einer Ungeduld, die täglich wächst. Aber so wie es aussieht, zeigt der Apparat seine Beharrungskräfte.

So viele Themen wollte die Innenministerin anpacken: Cybersicherheit, Kampf gegen rechts, Hilfe für Flüchtlinge. Nur, alles was sie tut, verpufft sonderbar wirkungslos. Nancy Faeser kämpft, auch gegen den Ruf, sie sei sowieso bald wieder weg.

Von Markus Balser und Constanze von Bullion, Berlin

Sie ist jetzt die wandelnde Erwartung geworden, ein uneingelöstes Versprechen, das erstaunlich vergnügt daherkommt. An einem Sommertag in Berlin steht Nancy Faeser vor dem Backsteingemäuer der Berliner Charité und schaut ihr Gegenüber mit so viel Wärme an, als habe da jemand einen Heizstrahler angestellt.