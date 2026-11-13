Der Haushalt des Bundes sieht auch für das kommende Jahr kein Geld für eine Fortsetzung des Missbrauchsfonds vor. Wie die unabhängige Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus am Freitag mitteilte, wurden in der entscheidenden Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses keine Mittel dafür eingestellt. Claus äußerte sich enttäuscht: „Damit lässt die Politik Betroffene allein, die als Kinder in ihren Familien nicht geschützt wurden und nun als Erwachsene wieder ohne Hilfe dastehen“. Sie könne nicht nachvollziehen, dass weder über die Ministerien noch über die Abgeordneten „eine dauerhafte Lösung gefunden werden konnte“, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst.

Der 2013 eingerichtete Fonds war im vergangenen Jahr wegen rechtlicher Bedenken gestoppt worden. Seit Mitte März 2025 können keine neuen Anträge mehr bewilligt werden. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) stellte Ende 2025 eine rechtssichere Nachfolgelösung in Aussicht. Mit dem Finanzministerium war zuletzt über ein Konzept verhandelt worden, offenbar aber ohne Erfolg.

Der Fonds ermöglichte Betroffenen von sexueller Gewalt die Finanzierung von Hilfen, die über das reguläre Sozialsystem kaum oder nur auf kompliziertem Wege zu bekommen sind. Beispiele reichten von einer speziellen Therapie über einen Umzug bis hin zu einem Assistenzhund.