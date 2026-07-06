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Bundeshaushalt 2027„Mit der schwarzen Null können wir uns nicht gegen Putin verteidigen“

Lesezeit: 3 Min.

Finanziminister Lars Klingbeil (SPD) stellte in der Bundespressekonferenz seinen Entwurf des Bundeshaushalts 2027 vor. Kritik daran kommt von allen Seiten.
Finanziminister Lars Klingbeil (SPD) stellte in der Bundespressekonferenz seinen Entwurf des Bundeshaushalts 2027 vor. Kritik daran kommt von allen Seiten. Michael Kappeler/dpa

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will bis zum Jahr 2030 mehr als eine Billion Euro an neuen Schulden aufnehmen. Dennoch sieht sich der Vizekanzler auf Konsolidierungskurs.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

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Lars Klingbeil wusste, was auf ihn zukommt, und das schon vor fast einem Jahr. „Die Bewährungsprobe kommt mit dem Haushalt 2027, auch für mich persönlich“, sagte der recht neue Bundesfinanzminister seinerzeit am Rande einer Auslandsreise – wohl wissend, dass die damals laufenden Arbeiten an den Etatentwürfen für 2025 und 2026 eher ein Abwickeln der Ampel-Jahre waren als Ausdruck eigener budgetpolitischer Kreativität. Der Haushalt für 2027 hingegen, so die Botschaft, sei der erste, für den die schwarz-rote Bundesregierung und ihr Kassenwart dann allein die Verantwortung trügen.

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