Wussten Sie, dass sexuelle Belästigung in Deutschland nicht an jeder Stelle verboten ist? Zum Beispiel, wenn ein Fahrlehrer seiner Fahrschülerin pornografische Bilder zeigt und sie fragt, ob sie „mal mit ihm ins Gebüsch“ wolle. Das ist kein körperlicher Übergriff, es ist eine Anzüglichkeit. Ein Spiel mit Macht, der Fahrlehrer im Auto, die Fahrschülerin daneben. Belangt werden kann der Fahrlehrer nicht, weder strafrechtlich noch zivilrechtlich. Wegen solcher Fälle fordert die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

Sehr wohl strafbar sind körperliche Übergriffe, wie der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sie begangen hat, in einem Ausmaß, das sich kaum fassen lässt. Sechs Millionen Seiten, Dokumente, Bilder, Videos hat das amerikanische Justizministerium veröffentlicht. Viele Bilder sind zum Schutz der Opfer zu großen Teilen geschwärzt, es lässt sich nur erahnen, welche Grausamkeiten sich hinter den großen schwarzen Balken verstecken. Gustav Seibt fragt in seinem lesenswerten Essay, was dieses Maß an Transparenz mit uns macht, wozu es dient und wen es schützt.

US-Präsident Donald Trump jedenfalls scheint die Veröffentlichung bisher weniger anzuhaben als er befürchtet und die Demokraten gehofft hatten. Mächtige Männer können jungen Frauen großes Leid zufügen, die Konsequenzen bleiben oft überschaubarer, als wir in der Breite der Gesellschaft gern glauben.

Das Ehepaar Clinton hat derweil entschieden, vor dem zuständigen Epstein-Untersuchungsausschuss auszusagen. Bisher hatten sie sich geweigert, sie hätten bereits alles ausgesagt, was sie wüssten, und vermuteten ein politisch motiviertes Spiel des republikanischen Ausschussvorsitzenden James Comer, berichtet mein Kollege Boris Herrmann. Wenn es so ist, macht das die Angelegenheit noch trauriger.

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Bundeshaushalt: Die Ausgaben steigen zu schnell. Die Ausgaben des Bundes sind binnen zehn Jahren viel schneller gestiegen als die Einnahmen. Vor allem wegen der gestiegenen Sozial- und Zinskosten, das zeigt ein Gutachten des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Mit Abstand größter Einzelposten ist der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung. Zum Artikel

Trotz Angriffen: Ukrainer und Russen verhandeln in Abu Dhabi. Trotz schwerer russischer Angriffe auf die Ukraine sollen Unterhändler aus Kiew und Moskau an diesem Mittwoch in Abu Dhabi Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs ausloten. Die Luftangriffe treffen die Energieinfrastruktur und damit die Zivilbevölkerung: Viele müssen mitten im kalten Winter ohne Strom und Heizung auskommen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Trump liebt jetzt Kolumbien. Erst drohte der US-Präsident dem kolumbianischen Staatschef Petro, der in Trump einen Erzfeind sah. Jetzt scheinen sich die beiden bei einem Treffen im Weißen Haus in Washington näher gekommen zu sein – auch um den Drogenhandel zu bekämpfen. Zum Artikel

EXKLUSIV Wohin flossen die Corona-Milliarden der EU? Hunderte Milliarden Euro an Krediten nahm die EU in der Pandemie auf, um die Wirtschaft zu stützen. In vielen Fällen bleibt im Dunkeln, wo genau das Geld jeweils landete. Das EU-Parlament fordert Antworten – aus Sicht einer Mehrheit der Parlamentarier schlampt die Kommission bei der Kontrolle der Mittelverwendung. Zum Artikel

Streit in der AfD Sachsen-Anhalt eskaliert. Dem früheren Generalsekretär des Landesverbands Sachsen-Anhalt, Jan Wenzel Schmidt, wird vorgeworfen, sein Bundestagsmandat ausgenutzt zu haben, um private Geschäfte mit künstlichen Diamanten in China aufzubauen. Doch er wehrt sich und überzieht seine innerparteilichen Gegner mit Vorwürfen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: KI-Fabrik eröffnet in München. Die deutsche Industrie soll das neue Münchner Rechenzentrum für KI-Projekte nutzen. SZ Dossier hat die KI-Fabrik vor ihrer heutigen Eröffnung besucht. Sie ist bislang zu einem Drittel ausgelastet. Auch wichtig: Das Bündnis für Staatsreform fordert eine zivilgesellschaftliche Modernisierungsagenda. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europas Agrarpolitik erschwert den Freihandel. Immer wieder scheitern Freihandelsgespräche der EU an der Landwirtschaft. Kaum ein Sektor ist stärker geschützt und umkämpfter. Ob mit Indien, Australien oder den Mercosur-Staaten: Der Streit um Zölle, Standards und Subventionen zeigt, wie schwer es der EU fällt, offene Märkte mit den Interessen ihrer Bauern zu vereinbaren. Zum Briefing