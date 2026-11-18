Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz ( CDU ) will nun doch die Stromsteuer für alle ab Januar senken. „Die Koalition wird die Stromsteuer ab dem 01.01.2027 bis zum 31.12.2027 zunächst befristet auf das europäische Mindestniveau reduzieren“, heißt es im Ergebnispapier des Koalitionsausschusses von Union und SPD . Es geht hier um Entlastungen von 80 bis 100 Euro im Jahr für einen Haushalt, je nach Höhe des Stromverbrauchs. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen etwa 5,4 Milliarden Euro im Jahr.

Eine dauerhafte Reduktion sei beabsichtigt, wird betont. Die in der Nacht zu Mittwoch beschlossene Regelung werde im Jahr 2027 durch Sparspielräume im Bereich der Erneuerbare-Energie-Förderung gegenfinanziert. Sollte sich zeigen, dass die Einsparungen im EEG-Titel zur Gegenfinanzierung nicht ausreichten, werde die Koalition ein Maßnahmenpaket für entsprechende Einsparungen beschließen.

„Die Koalition strebt an, die Steuerreduzierung über den 31.12.27 hinaus fortzusetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass im Rahmen der Aufstellung des Bundeshaushalts 2028 eine nachhaltige Gegenfinanzierung gewährleistet wird“, wird im Papier betont.

Bis zwei Uhr in der Nacht wurde verhandelt

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Unions-Fraktionschef Thorsten Frei (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann (CDU) sprachen in einer Text-Nachricht an die Abgeordneten von Union und SPD von Beratungen „in guter Atmosphäre“ und erläuterten die Lösungen bei Stromsteuer und Spritpreisdeckel. „Zu allen weiteren Themen sprechen wir in den Gremien in den kommenden Tagen“, betonten sie in der Nachricht, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.

Union und SPD hatten seit Dienstagabend verhandelt, das Treffen dauerte rund acht Stunden. Gegen zwei Uhr verließen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), CSU-Chef Markus Söder und die anderen Koalitionäre das Kanzleramt.

Weitere Themen waren unter anderem der Fahrplan für die geplante Rentenstrukturreform, für die nach dem Rücktritt von Bärbel Bas der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zuständig ist. Zudem war die SPD unzufrieden mit einem ersten Entwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen ab Januar geplanten Spritpreisdeckel, der allzu hohe Steigerungen bei den Preisen an der Tankstelle dauerhaft verhindern soll. Hierzu wurde beschlossen: Das Bundeskabinett soll am 2. Dezember einen Gesetzentwurf und die dazugehörige Rechtsverordnung beschließen, mit der ein Spritpreisdeckel ab dem Januar aktiviert werde. Die gesetzliche Grundlage laufe nach zwölf Monaten aus. Reiche, die den Preisdeckel eigentlich nicht will, hatte nur mit einer Gültigkeit von drei Monaten geplant und die Hürden für ein Inkrafttreten der Obergrenze so hoch gesetzt, dass die Regelung in der Praxis mutmaßlich nie gegriffen hätte.

„Die Versorgungssicherheit muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Dies wird u.a. dadurch sichergestellt, dass die Länder örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen können, indem sie sowohl höhere als auch niedrigere abweichende regionale Höchstpreise bestimmen können“, heißt es im Beschlusspapier. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie werde die Kraftstoffhöchstpreise regelmäßig veröffentlichen und die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe mit der Überwachung der Einhaltung beauftragen. Verstöße gegen den Höchstpreis sollen geahndet werden. Der bisher geltende, aber auf drei Monate befristete Steuerrabatt beim Tanken läuft zum Jahresende aus. Die Maßnahmen sind Reaktionen auf die Ölpreissteigerungen wegen der Entwicklungen durch den Iran-Krieg und die Schiffblockaden an der Straße von Hormus.

Um die Senkung der Stromsteuer wurde lange gerungen

Die Debatte um die Senkung der Stromsteuer für alle war zuletzt zu einem Symbol geworden, warum die Regierung an Vertrauen eingebüßt hatte. Denn sie war besonders von Kanzler Friedrich Merz immer wieder öffentlich eingefordert worden, Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil pochte aber immer wieder auf eine Gegenfinanzierung, ohne dass weitere Löcher in den Haushalt gerissen werden. Es ging lange hin und her, ohne eine Einigung.

Dabei stand schon im Anfang Mai 2025 unterzeichneten Koalitionsvertrag von Union und SPD: „Für schnelle Entlastungen um mindestens fünf Cent pro kWh werden wir in einem ersten Schritt die Stromsteuer für alle so schnell wie möglich auf das europäische Mindestmaß senken.“ Aber dann hieß es am 3. Juli 2025 nach einem Koalitionsausschuss: Die Stromsteuersenkung für alle kommt nicht. Es fehle das Geld, um die etwa 5,4 Milliarden Euro im Jahr aufzubringen.

Nach den Landtagswahlen im September, die besonders für die CDU katastrophal ausgingen, erhöhte Merz noch einmal den Druck. So beschloss das CDU-Präsidium am 12. Oktober 2026: „Hohe Preise für Strom treffen Familien, Handwerksbetriebe und Industrie. Wir werden finanzielle Spielräume im Haushalt für eine Senkung der Stromsteuer für alle nutzen.“ Am 22. Oktober verlangten auch alle Ministerpräsidenten von Union und SPD, „schnellstmöglich Spielräume im Haushalt für eine Senkung der Stromsteuer für alle zu nutzen“. Mancher in Berlin hielt die Forderung allerdings für wohlfeil, da die Einnahmen der Stromsteuer allein dem Bund zustehen, eine Senkung also zwar Klingbeils Kasse, nicht aber die der Länder belasten würde.

Als dann der Bundeshaushalt für das kommende Jahr mit einem Volumen von rund 560 Milliarden Euro und 210 Milliarden Euro an neuen Schulden final verhandelt wurde, die Stromsteuersenkung für alle Bürger aber wieder fehlte, gab es in einer Sondersitzung der Unions-Fraktion scharfe Kritik. Just am 71. Geburtstag des Kanzlers, der wegen eines Essens mit seiner Familie dort fehlte. Das erhöhte aber den Druck auf Merz für ein Nachverhandeln mit der SPD, um eine parlamentarische Mehrheit für den Haushalt zu sichern und um nicht sogar den Fortbestand der Koalition zu gefährden. Die Abstimmung des Bundestags über den Etat ist für kommende Woche Freitag geplant. Bis dahin ist es technisch noch möglich, Änderungen einzuarbeiten - auch wenn eine so große Operation wie die Stromsteuersenkung so kurz vor Toresschluss absolut ungewöhnlich ist.