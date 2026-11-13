Der Bundeshaushalt für 2027 steht. Die Opposition spricht von einem „Irrgarten“ aus Tricksereien. Und die Union? Sie will das Werk wieder aufschnüren, bevor es endgültig verabschiedet ist.

Mathias Middelberg wollte wohl nur einen kleinen Scherz machen, im Grunde aber brachte er mit seinem flapsigen Spruch die ganze Misere der schwarz-roten Regierungskoalition auf den Punkt. Nein, vom Staatsetat verstehe er leider nichts, scherzte der Vizechef der Unionsfraktion am Donnerstagabend, als er am Rande der legendären „Bereinigungssitzung“ des Bundestagshaushaltsausschusses nach dem Stand der Budgetberatungen gefragt wurde. „Ich darf immer nur so’n Scheiß verhandeln wie die Zuckersteuer.“