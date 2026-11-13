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Bundeshaushalt 2027Union will Stromsteuer doch noch senken

Lesezeit: 3 Min.

Da blickten sie noch etwas gelassener: Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil bei einer Kabinettssitzung im Oktober.
Da blickten sie noch etwas gelassener: Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil bei einer Kabinettssitzung im Oktober.
TOBIAS SCHWARZ/AFP

Der Bundeshaushalt für 2027 steht. Die Opposition spricht von einem „Irrgarten“ aus Tricksereien. Und die Union? Sie will das Werk wieder aufschnüren, bevor es endgültig verabschiedet ist.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

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Mathias Middelberg wollte wohl nur einen kleinen Scherz machen, im Grunde aber brachte er mit seinem flapsigen Spruch die ganze Misere der schwarz-roten Regierungskoalition auf den Punkt. Nein, vom Staatsetat verstehe er leider nichts, scherzte der Vizechef der Unionsfraktion am Donnerstagabend, als er am Rande der legendären „Bereinigungssitzung“ des Bundestagshaushaltsausschusses nach dem Stand der Budgetberatungen gefragt wurde. „Ich darf immer nur so’n Scheiß verhandeln wie die Zuckersteuer.“

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