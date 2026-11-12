Heute ist die längste Nacht im Jahr. Also im Bundestag, zumindest voraussichtlich. Heute um 11 Uhr startet die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, die sich bis spät in die Nacht ziehen dürfte. Mein Kollege Claus Hulverscheidt beobachtet sie für die SZ. Am Abend noch haben Union und SPD die größten Streitpunkte erst einmal geklärt. Die Unionsfraktion war, so schien es, unzufriedener als die SPD, sie tagte zwei Stunden länger, berichtet mein Kollege Michael Bauchmüller. Bei ihm erfahren Sie auch , worauf sie sich geeinigt haben: Soziale Kürzungen vor allem im Familienbereich und beim Wohngeld werden demnach zurückgenommen, die Plastiksteuer kommt erst mal nicht, die Senkung der Stromsteuer ebenfalls vorerst nicht. Das Vorhaben bleibe aber laut Unions-Fraktionschef Thorsten Frei „oberste Priorität“.

Mit der anhaltenden und teils übertriebenen Empörung über die Linke in Berlin haben sich meine Kollegen Christian Zaschke und Meredith Haaf beschäftigt. Sie haben kluge und kundige Soziologen, Philosophinnen und auch Mitglieder befragt.



Dabei kommt eine Frage immer wieder auf: Geht es bei der Abwehrreaktion gegen die Partei von Teilen der politischen und medialen Öffentlichkeit um die echten Probleme der Partei – namentlich Antisemitismus in den eigenen Reihen und Verbindungen zur Clan-Kriminellen – oder darum, wofür die Linke sich politisch mit Verve einsetzt: vor allem für eine andere Verteilung von Gütern.



Der Germanist Heinrich Detering, seit zwei Jahren Mitglied der Linken, beschreibt das Problem pointiert: „Die existenziellen Probleme bei Wohnen, Nahrungsmitteln und Gesundheit verschwinden doch nicht, indem man die Debatte auf den Nahostkonflikt umlenkt.“ Die Philosophin Eva von Redecker sieht darin eine „krampfhafte Fixierung“ als Abwehrreaktion auf die „viel größere Erschütterung“: Dass der Aufstieg der AfD unaufhaltsam scheine. Diesen lesenswerten Text finden Sie hier.

Was heute wichtig ist

Koalition einigt sich auf Rücknahme sozialer Kürzungen – Entlastungen zum Teil vertagt. Vor der entscheidenden Sitzung des Haushaltsausschusses werden die Fraktionen von Union und SPD über die Verhandlungsergebnisse unterrichtet. Die Union hat Klärungsbedarf. Für SPD-Fraktionschef Matthias Miersch ist der Abend angenehmer: Geplante Kürzungen beim Kindersofortzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss werden zurückgenommen. Zum Artikel

EXKLUSIV Steuern: Existenzminimum wird angehoben. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen im kommenden Jahr mindestens 12 504 Euro steuerfrei verdienen. Das geht aus dem Entwurf des neuen Existenzminimumberichts der Bundesregierung hervor. Zum Artikel

Demokrat gewinnt Senatssitz in Mississippi. Der Demokrat Scott Colom hat im Südstaat Mississippi die Wahl für den US-Senat gewonnen. Er ist der erste schwarze Senator aus Mississippi seit der Reconstruction-Ära in den 1860er- und 1870er-Jahre. Lange herrschte Ungewissheit über den Wahlausgang, weil erst an diesem Dienstag eine Abgabefrist für Briefwahlstimmen endete. Zum Newsblog zur US-Politik

Iran droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte – auch in Europa. Iran warnt die USA vor Attacken auf die Islamische Republik und droht mit Gegenschlägen auf US-Militärbasen. Es werde dann keine sichere Entfernung, keinen sicheren Zufluchtsort, keine Immunität geben, drohte ein Funktionär auf der Plattform X. Die iranische Führung erklärte, eine Rückkehr zu den Vorkriegs-Verhältnissen in der Straße von Hormus werde es nicht geben. Zum Newsblog zum Krieg in Nahost

Erst der Flugverkehr, nun die Schulen. Nach Bombendrohungen gegen 6000 Schulen in Italien werden zahlreiche Einrichtungen evakuiert. Die Politik rätselt, ob feindliche Mächte hinter dem Angriff stecken - oder „Verrückte“. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

SZ Wirtschaftsgipfel

Ein Mann, kein Zweifel. Wolfgang Kubicki wollte als Parteivorsitzender seine eigene Strahlkraft auf die FDP übertragen. Nach einem halben Jahr im Amt ist davon nichts zu sehen. Entmutigt ihn das? Also bitte. Zum Artikel

Rheinmetall-Chef Papperger: „Europa erinnert mich an einen der schwächeren Schüler auf dem Schulhof“. Der Rheinmetall-Chef über Europas Schwächen bei der Verteidigung, Übertreibungen an der Börse und die bevorstehende Verstaatlichung seines Konkurrenten KNDS. Zum Artikel

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Digitalwende: Digital Fairness Act: Verbände warnen vor Doppelregulierung. Die EU-Kommission will manipulative Designs und intransparentes Influencer-Marketing stärker regulieren und neue Durchsetzungsbefugnisse erhalten. Verbände fürchten Überschneidungen mit bestehenden Digitalgesetzen. Auch wichtig: Heute kommt der Haushaltsausschuss zur Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2027 zusammen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europas Banken im Stresstest. KI-Blase, hohe Staatsschulden und neuartige Cyberangriffe: Die Risiken für Europas Finanzsystem wachsen. Auf dem SZ Wirtschaftsgipfel erklären Bankenvertreter, wie sie sich wappnen – und warum sie sich besser vorbereitet glauben als vor früheren Krisen. Zum Briefing