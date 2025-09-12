Es hatte einigen Lärm gegeben im Vorfeld des Expertentreffens, das diese Woche erstmals in Berlin stattfand. Marie-Christine Ostermann etwa, die stets krawallbereite Präsidentin des Verbands der Familienunternehmen, erklärte die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) eingesetzte Kommission zur Reform der Schuldenbremse nicht nur für überflüssig, sondern sogar für Unheil bringend: „Dieses Gremium ist schädlich“, schimpfte sie gewohnt wortgewaltig. „Perfekt Funktionierendes auf Gedeih und Verderben zu verändern, erweist sich selten als klug. Bei der Schuldenbremse wäre es ein fataler Fehler.“
Reform der SchuldenbremseGelungener Auftakt mit kleinen Mängeln
Lesezeit: 2 Min.
Die Kommission zur Reform der Schuldenbremse macht sich an die Arbeit – und die Erfolgschancen sind gar nicht übel. Finanzminister Lars Klingbeil muss zu Beginn aber auch schlechte Nachrichten verdauen.
Von Claus Hulverscheidt, Berlin
Wirtschaftspolitik:„Die Babyboomer müssen endlich Verantwortung für ihr Handeln übernehmen“
Der Ökonom Marcel Fratzscher redet über die dramatischen Folgen des deutschen Investitionsstaus, die Fehler der Regierung und erklärt, warum er ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentner will.
Lesen Sie mehr zum Thema