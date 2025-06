Mehr Sicherheit, mehr Investitionen, mehr Schulden – das ist der haushaltspolitische Dreiklang, auf den sich die Bundesregierung nur gut anderthalb Monate nach ihrem Amtsantritt intern verständigt hat. Das Konvolut aus Haushaltsentwurf für 2025, Eckwerten für 2026 und Mittelfristplanung bis 2029 soll an diesem Dienstag vom Kabinett verabschiedet werden. Ziel der schwarz-roten Koalition ist es, deutlich mehr Geld als bisher in die Bundeswehr sowie in Straßen, Schienen, Digitalisierung und Krankenhäuser zu stecken, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken, das Land zu modernisieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Die Sache hat allerdings einen Pferdefuß: Da die Wachstumsagenda in weiten Teilen am regulären Haushalt vorbei über Kredite finanziert werden soll, muss sich der Bund in den kommenden Jahren auf eine drastisch steigende Verschuldung und explodierende Zinsausgaben einstellen.

Nach Angaben aus Regierungskreisen will die Regierung allein in diesem Jahr insgesamt rund 503 Milliarden Euro ausgeben, knapp 30 Milliarden mehr als noch 2024. Bis zum Ende der Planungsperiode im Jahr 2029 ist ein weiterer Aufwuchs auf fast 574 Milliarden Euro vorgesehen.

Dahinter stecken vor allem die hohen zusätzlichen Ausgaben für die Landesverteidigung, die die Nato ihren Mitgliedern künftig abverlangt. Rechnet man die Mittel aus dem Haushalt und jene aus dem Bundeswehr-Sondervermögen zusammen, das die Vorgängerregierung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine geschaffen hatte, ergeben sich in diesem Jahr Verteidigungsausgaben von insgesamt 95 Milliarden Euro. 8,5 Milliarden davon sind für die militärische Unterstützung der Ukraine vorgesehen – ein Wert, der auch in den kommenden Jahren so beibehalten werden soll. Damit will man dem russischen Präsidenten Wladimir Putin signalisieren, dass sich Kiew weiter und ohne jede Abstriche auf die Hilfe Deutschlands verlassen kann.

Bis 2029 sollen die Verteidigungsausgaben auf sagenhafte 162 Milliarden Euro ansteigen, um der neuen Nato-Zielmarke von 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung zu genügen. Bereits von 2028 an muss die Summe in voller Höhe aus dem regulären Etat gestemmt werden, weil das Bundeswehr-Sondervermögen dann aufgebraucht sein wird. Das hieße, dass der Bund fortan fast 30 Prozent seiner Gesamtausgaben für die äußere Sicherheit reservieren müsste.

Zweiter Schwerpunkt der Regierung ist die Kombination aus staatlichem Investitionsprogramm und Senkung der Firmensteuerlast, die auch die privaten Unternehmen zur Modernisierung ihrer Maschinen, Gebäude und Fuhrparks animieren soll. 2025 will der Bund über den regulären Haushalt, den Klima- und Transformationsfonds (KTF) sowie das neue, 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen Infrastruktur insgesamt knapp 116 Milliarden Euro für Investitionen bereitstellen. Das sind gut 40 Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. 2026 sollen es dann sogar knapp 124 Milliarden Euro sein.

Der Preis für die Sicherheits- und Investitionsoffensive ist ungeachtet aller Unterstützung auch durch weite Teile der Wissenschaft allerdings gigantisch. Die Nettokreditaufnahme (NKA) des Bundes, also die Differenz zwischen neu aufgenommenen Darlehen und der Tilgung von Altschulden, soll allein in diesem Jahr fast 82 Milliarden Euro betragen. Gegenüber 2024 ist das ein Anstieg auf das Zweieinhalbfache. Für 2028 ist wegen des dann ausgelaufenen Bundeswehr-Sonderetats noch einmal ein großer Sprung geplant, sodass die NKA zum Ende der Planungsperiode 2029 gut 126 Milliarden Euro erreichen dürfte.

Wie hoch die Zinskosten genau ausfallen werden, konnte oder wollte die Regierung zunächst nicht sagen

Berücksichtigt man darüber hinaus die Ausgaben aus dem Bundeswehr- und aus dem Infrastruktur-Sondervermögen, die ja sogar vollständig auf Pump finanziert werden, ergeben sich für 2025 und 2029 Neuverschuldungssummen von 143 Milliarden und 186 Milliarden Euro. Folge dürften massiv steigende Zinsausgaben im Haushalt sein, die den Ausgabenspielraum für andere politische Projekte erheblich verringern. Wie hoch die Zinskosten genau ausfallen werden, konnte oder wollte die Regierung zunächst nicht sagen.

Aus den Regierungskreisen verlautete, es müsse nach Jahren der Haushaltsstreitereien und des sklavischen Festhaltens an der Schuldenbremse des Grundgesetzes endlich „Schluss sein mit der Phase des Kaputtsparens“. Deutschland brauche einen „Modernisierungsschub“, die Menschen müssten „spüren, dass sich etwas verändert“. Anders als die Vorgängerregierung aus SPD, Grünen und FDP habe das neue Kabinett dies verstanden, auch wenn die einzelnen Ministerien zu Beginn der Verhandlungen fast 50 Milliarden Euro mehr an Ausgabenwünschen angemeldet hätten als an Geld zur Verfügung gestanden habe. Finanzminister Klingbeil habe die Forderungen aber abmoderiert.

Klingbeil kam allerdings zugute, dass der Konsolidierungsdruck nach der Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und Investitionen längst nicht mehr so hoch war wie zu Ampel-Zeiten. Merklich gespart jedenfalls wird zumindest in diesem und im nächsten Jahr nicht. Zwar sollen die Ausgaben für Personal, Verwaltung, Bürgergeld und Entwicklungshilfe sinken. Die eingesparten Summen reichen aber nicht einmal im Ansatz aus, um damit auch nur einen Teil der zusätzlichen Ausgaben zu finanzieren. Hier kommt in den nächsten Jahren noch viel Arbeit auf Klingbeil zu, zumal die Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 noch jede Menge ungedeckter Schecks enthält.

Der Minister setzt vor allem darauf, dass die Investitionsoffensive das Wachstum so stark ankurbeln wird, dass der Bund einen Teil der Lücken über zusätzliche Steuereinnahmen schließen kann. Dass das nicht völlig unrealistisch ist, zeigen die jüngsten Prognosen großer Wirtschaftsforschungsinstitute. Am Montag hob auch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) seine Vorhersagen an. Die Ökonomen rechnen nun für 2025 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 und für 2026 von 1,5 Prozent. Voraussetzung ist allerdings, dass ein maßgeblicher Akteur mitspielt, der die Weltwirtschaft mit seiner aggressiven Zollpolitik seit Monaten unterminiert und die von den Unternehmen so dringend erwünschte Planungssicherheit gefährdet: US-Präsident Donald Trump.