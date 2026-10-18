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BundeshaushaltNotlage ohne Not

Lesezeit: 3 Min.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD, links) im Anschluss an eine Sitzung des Stabilitätsrates im Finanzministerium.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD, links) im Anschluss an eine Sitzung des Stabilitätsrates im Finanzministerium.
Foto: Kay Nietfeld/dpa

Finanzminister Klingbeil muss einräumen, dass seine Etatplanung zumindest auf dem Papier gegen die hiesigen Stabilitätsregeln verstößt. Um zusätzliche Sparauflagen wird er wohl dennoch herumkommen.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

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Der Stabilitätsrat von Bund und Ländern ist für gewöhnlich kein Gremium, das es in die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau schafft. Ja, nicht einmal die Ratsmitglieder selbst würden wohl behaupten, dass ihr Puls steigt, wenn sich die Finanzministerrunde zu ihrer routinemäßigen Zahlenhuberei trifft. Es sei denn, man ist Kassenwart der Hansestadt Bremen, des Saarlands oder Berlins: Sie nämlich bekommen von den Amtskollegen gerne einmal die Leviten gelesen, dass sie endlich die notwendigen Schritte unternehmen sollen, um ihre Etats in Ordnung zu bringen und eine drohende „Haushaltsnotlage“ abzuwenden. Das nämlich ist Aufgabe des Stabilitätsrats.

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