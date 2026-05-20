Es war ein Angebot, das viele Betroffene wohl eher als Drohung verstehen mussten denn als mildtätige Geste. „Jetzt weiß jede Fachministerin, jeder Fachminister, was sie zu leisten haben“, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) vor drei Wochen, als er die Eckwerte für den Haushalt 2027 vorstellte und auf die noch bestehende Deckungslücke von rund 20 Milliarden Euro verwies. „Dabei unterstützen wir gerne.“