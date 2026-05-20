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BundeshaushaltKlingbeil muss mit ungedeckten Schecks planen

Lesezeit: 3 Min.

Lars Klingbeil hat den Fachministern beim Sparen ein Unterstützungsangebot gemacht, das bislang auf wenig Gegenliebe stößt.
Lars Klingbeil hat den Fachministern beim Sparen ein Unterstützungsangebot gemacht, das bislang auf wenig Gegenliebe stößt. Michael Kappeler/dpa

Einige Minister haben inzwischen ihre Sparvorschläge für den Bundeshaushalt 2027 eingereicht – doch selbst der Finanzminister weiß noch nicht, wie weit er damit kommt.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Es war ein Angebot, das viele Betroffene wohl eher als Drohung verstehen mussten denn als mildtätige Geste. „Jetzt weiß jede Fachministerin, jeder Fachminister, was sie zu leisten haben“, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) vor drei Wochen, als er die Eckwerte für den Haushalt 2027 vorstellte und auf die noch bestehende Deckungslücke von rund 20 Milliarden Euro verwies. „Dabei unterstützen wir gerne.“

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