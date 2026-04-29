Lars Klingbeil hatte sich selbst noch gar nicht geäußert zu seinem jüngsten Zahlenwerk, da war sein wichtigster Feuerwehrmann schon seit fast 20 Stunden im Einsatz, um all die Brände zu löschen, die der Bundesfinanzminister mit der Veröffentlichung der Haushaltseckwerte für 2027 am Vortag entfacht hatte. Von „Luftbuchungen“ war in Zeitungskommentaren und sozialen Netzwerken die Rede, von „Trickserei“, „Hokuspokus“ und „Reformverweigerung“. Das Echo fiel so verheerend aus, dass Jens Südekum kaum nachkam mit seinen Beschwichtigungen und Gegenäußerungen.