Die Bundesregierung hat unmittelbar vor den Schlussberatungen über den Haushalt 2027 noch einmal milliardenschwere Veränderungen an ihrer Etatplanung vorgenommen. Das geht aus der Vorlage für die sogenannte Bereinigungssitzung des Bundestagshaushaltsausschusses hervor, die das Finanzministerium unter Lars Klingbeil (SPD) am späten Montagabend verschickte und die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Sie umfasst insgesamt 1136 Seiten und enthält wie üblich alle Änderungen, die sich seit der Verabschiedung des Etatentwurfs im Sommer ergeben haben. Der Ausschuss will an diesem Donnerstag letzte Hand an die Budgetplanung anlegen.

Größter Änderungsposten ist das Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit (BA), das sich gegenüber der bisherigen Planung um drei Milliarden auf 8,2 Milliarden Euro erhöht. Grund ist die vergleichsweise hohe Arbeitslosenzahl, die nach Prognose der Regierung 2027 mit durchschnittlich knapp drei Millionen Betroffenen nahezu unverändert bleiben wird. Zwar wächst die Wirtschaft erstmals seit Jahren wieder, auf dem Arbeitsmarkt schlägt sich ein solcher Aufschwung aber immer erst mit erheblicher Verzögerung nieder.

Teurer als gedacht wird auch die Förderung von Elektroautos, die sich laut der sogenannten Bereinigungsvorlage „deutlich dynamischer als bei ihrer Konzeption und der ursprünglichen Bedarfsplanung unterstellt“ entwickelt. Die Fördersumme für 2027 erhöht sich deshalb von bisher geplanten gut 800 Millionen auf 1,72 Milliarden Euro. Dabei bleibt das Gesamtvolumen des Programms zunächst unverändert. Es werden lediglich Gelder, die eigentlich für spätere Jahre vorgesehen waren, vorgezogen.

Der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds soll zur Sanierung des Haushalts zwar weiter gekürzt werden, aber nicht so stark wie zunächst geplant: Er liegt 2027 statt bei 12,5 Milliarden nun bei 13,15 Milliarden Euro. Möglich macht das die neue Steuer auf zuckerhaltige Getränke, die besagte 650 Millionen Euro in die Kassen spülen soll. Auch die geplanten Kosten für die Förderung der energetischen Gebäudesanierung steigen, und zwar von ursprünglich geplanten knapp 12,6 Milliarden auf mehr als 12,9 Milliarden Euro.

Ein Sorgenkind bleibt das milliardenschwere Rüstungsprojekt D-LBO, das unter anderem zum Ziel hat, die Bundeswehr mit digitalen Funkgeräten auszustatten. Es verschlingt erneut mehr Geld als erwartet, der Ansatz allein für das kommende Jahr steigt von 709 Millionen auf 909 Millionen Euro. Auch das Debakel um den Kauf von Kriegsschiffen der Fregattenklasse 126 kostet weiter Geld: Für die Beschaffung alternativer Schiffe sind im Haushalt jetzt 350 Millionen Euro vorgesehen.

Nicht alle der Ausgaben allerdings fallen zusätzlich ins Gewicht: Für einige gibt es eine konkrete Gegenfinanzierung, andere werden über die noch bestehende Haushaltsrücklage finanziert.